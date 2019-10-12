國慶揪40人聚高雄喝神仙水　43秒撬開「魔王3道鎖」！警霸氣喊：不要動

▲警方花43秒破了三道鎖，順利進入透天厝抓毒趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

以為國慶連假警方忙著相關慶祝勤務，高雄一名黃姓男子就號召在左營高鐵站附近的透天厝開國慶毒趴，不過消息早已經走漏，就在他們開毒趴的時候，在門口外的員警，花了43秒破壞超12公分厚的鐵門，一連撬開門上的3道鎖，順利攻堅，一口氣抓了40個人。

高雄市警方很早就透過社區通報網情資掌握，一名黃姓男子透過朋友在網路號召，選在國慶連假要開毒趴，所以警方以專案勤務的方式，包括刑大以及左營、新興以及仁武四個單位聯合偵察，就在11日的時候，拿著搜索票抓人，不過黃姓男子選擇的透天厝的後門，是選擇12公分厚以上的鐵門，再加上有三道鎖不好開，警方拿出工具來破門，總共花了43秒終於破門進去，就在破門的時候還忍不住講了一句：「醬難開」。

▲警方花43秒破了三道鎖，順利進入透天厝抓毒趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方花43秒破了三道鎖，順利進入透天厝抓毒趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方花43秒破了三道鎖，順利進入透天厝抓毒趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現場共查獲40名參與PARTY涉嫌吸毒之嫌犯，並當場起獲第二級毒品GHB神仙水毛重共計1854.77公克、搖頭丸42顆、第三級毒品一粒眠9顆、K他命1.88公克、夾鏈袋1包、新臺幣1萬1150元、手機4支等扣案證物；帶隊詢畢黃嫌等人後，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送至臺灣橋頭地方檢察署偵辦中。

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