立委陳瑩跑行程　助理謝安真找到失散多年胞妹：我有家人了！

▲謝安真（右）與失散胞妹（左）重逢 。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「數十年來，多少次擦肩而過，卻沒有機會相認」，台東原住民立委陳瑩與助理謝安真到新北參加「黃氏宗親會 」的行程，助理謝安真竟在現場與失散多年的胞妹重逢，兩人相擁而泣，讓陳瑩也忍不住落淚。

謝安真表示，2歲時父親病逝，母親外出工作2個月後便失聯，從小由阿嬤帶大。因為當時家裡很窮，4歲的她從太巴塱東富村被送去村落外的1戸家庭收養，只是才被送走1天的她，竟然大老遠走回去東富村，回到阿嬤身邊。後來還不會走路的妹妹就代替她做了別人家的孩子，自此以後姐妹就失聯了。這麼多年來，她只看過妹妹的照片。

陳瑩說，人生的劇本真的沒有辦法偷看，上天的安排，4年前讓安真來到我身邊工作，我常常在思考我為什麼要收她當助理；她沒有選舉經驗又膽小，不敢上台說話。但是這4年來他認真學習任勞任怨 ，進步成長非常快，幫我看前顧後， 還會幫我糾正不長進不懂惜福的人 ！面對明年1月的立委選舉早已可以獨當一面。

陳瑩說，巧的是，在這4年安真陪我上山下海南征北討的過程當中 ，她從孤單的1個人，遇到當年接生她的產婆，也找到了 許久不見的親叔叔，更找到她從小失散的妹妹。原來神安排這樣的旅程，是要讓安真找回她的家人， 她開心的說：「我有家人了，我終於可以開宗親會了！ 」