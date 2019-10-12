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英國會議員發聯合聲明「挺台加入國際刑警組織」：台灣不可或缺

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▲▼台英國會小組共同主席伊凡斯（Nigel Evans）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台英國會小組共同主席伊凡斯（Nigel Evans）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

台英國會小組共同主席伊凡斯（Nigel Evans）與羅根（Lord Rogan）近日發布聯合聲明，呼籲國際刑警組織（INTERPOL）邀請台灣，以觀察員身分出席15到18日在智利聖地牙哥舉行的第88屆大會，並指出台灣是打擊跨國界犯罪不可或缺的一環。駐英代表林永樂則對此支持，表達萬分感謝。

英國下議院議員伊凡斯吉下議院議員羅根發表聲明指出，做為台英國會小組的共同主席，多年來都支持台灣參與國際組織，但令人遺憾的是，因為不必要的政治考慮，台灣沒有被邀請參與將舉辦的國際刑警組織第88屆聯合大會，這將對國際社會的集體利益造成阻礙。

聲明中表示，根據國際刑警組織憲章第二條規定，組織宗旨為「確保與促進所有刑事警察局間盡可能互助合作」。在全球化時代中，跨國犯罪相當猖獗，因此必須合作建立一個可靠的全球執法網絡，這與世界各地警局的合作密不可分，台灣的存在不可或缺。

聲明指出，台灣人口有2350萬人，遠超過國際刑警組織中100多個會員國的人口數目，也是資本、貨品及人口流動的重要樞紐，光是在2018年，便有超過6,890萬人到台灣旅遊，也因此邀請台灣分享安全情報與打擊跨國犯罪的經驗，將有助於維繫全球安全及反恐，但如今卻持續遭國際刑警組織排除，也削弱了全球打擊犯罪網絡的功效。

最後聲明強調，台英國會小組支持台灣以觀察員身分受邀參與國際刑警組織的會議及相關活動、機制，並支持台灣可擁有進入「I-24/7」全球警察通訊系統的權限。

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