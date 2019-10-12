林俊憲掛出「蔡英文、賴清德合體看板」　卓榮泰：幫他連任！有助選情

▲賴清德子弟兵、立委林俊憲。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲近日掛出「蔡賴」的大幅看板，引起外界猜測，「蔡賴配」是否已成定局。對此，民進黨主席卓榮泰表示，希望他們可以協助林俊憲連任，有助選情。

林俊憲表示，在台南地方上，支持者希望民進黨團結，期待有最強的組合出來，台南也有很多人是全力支持蔡英文的，且希望賴清德在2020大選中可以有一定的角色，而賴清德也用行動來執行團結，到海外替民進黨、蔡英文助選。

不過，「蔡賴配」是否成局？林俊憲認為，這時候不會決定副手人選，第一要尊重總統的決定，尊重對於整體選情大局的思考，但同時也希望可以有最強的組合。

林俊憲認為，副手如果有實戰經驗，可以協助民進黨，也拉抬蔡英文跟立委的選情；至於同為賴清德子弟兵的立委郭國文也表示，賴清德在台南市票房保證，自己接下來也會懸掛三人的廣告看板。

對於「蔡賴配」，民進黨主席卓榮泰則表示，林俊憲掛上三人的看板，他跟蔡英文、賴清德都有很深的交情，是非常好的朋友，希望這兩人可以協助他順利連任，對他的選情可以有幫助。

▼蔡英文、賴清德在2020大選能否合作，備受綠營支持者期待。（圖／資料照）



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