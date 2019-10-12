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出國注意！南韓鐵道工會展開3天罷工爭取加薪　遇列車停駛可全額退費

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▲韓國高速鐵道KTX，將有更快的子彈列車選項（圖／維基百科）

▲ 南韓高速鐵道KTX。（圖／維基百科）

記者陳宛貞／編譯

台灣不少民眾趁連假出國旅遊，但南韓鐵道工會日前展開罷工，欲搭乘大眾運輸的遊客應格外注意。南韓全國鐵道工會為爭取提高薪資及提升工作條件，11日上午9時至14日上午9時間進行罷工。韓國鐵道公社（KORAIL）11日啟動應急方案，欲退票的乘客手續費全免，原定搭乘的列車若停開則全額退費。

《韓聯社》報導，鐵道工會5月22日起至本月10日與韓國鐵道公社進行多達16次的協商，仍無法對薪資問題達成共識，因此宣布依原定計畫，自11日起展開罷工。鐵道公社社長孫昞錫11日向全民鞠躬道歉，承諾盡早重啟勞資對話，希望能提早終止罷工，也將以安全為優先考量，盡量減少罷工為旅客帶來的不便。

罷工開始以前，鐵道公社7日成立24小時緊急運輸對策本部，確保載客量較大的上下班尖峰時段首都地區鐵路及高鐵KTX班次維持在平常的8成左右；貨物列車則維持平常的3成，而進出口及工業生產必需品則以緊急貨物列車運送。

欲搭乘大眾運輸的民眾可上鐵道公社官網或使用APP查詢特定班次是否停開，持有罷工期間的車票欲退票的乘客全免手續費，欲搭乘的班次若停開則可全額退款；已訂票但未取消者1年內皆可全額退費。

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