蔡依林演唱會門票3分鐘賣光　黃牛票一張喊破10萬！粉絲怒：是要逼死誰

▲蔡依林演唱會門票在3分鐘內全部售完。（圖／翻攝臉書）

記者陳雕文／綜合報導

女神的演唱會搶不到票啊！蔡依林演唱會門票12日上午11點28分開賣，僅3分鐘即賣完，蔡依林開心在臉書發文表示：「謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝，長輩們的金手指任務已完成！現在換晚輩接棒接力～＃激動想哭」這次購票為了防止黃牛還設計題目來考考購票的粉絲，但仍舊無法抑止黃牛票的漫天喊價！最貴的票已經突破10萬元。

不少網友在臉書「爆怨公社」開罵，「雖然系統已經有用驗證碼的方式問問題，但黃牛的猖獗還是不容小覷，買到票後立刻抬高價碼！真的是很靠北！祝你們這些黃牛吃什麼拉什麼！走路滑到！喝水嗆到！手機壞掉！頭腦燒掉！錢全都飛掉！對了，還聽說有黃牛在網咖包了16台電腦搶到70張票！」

網友看了留言，「沒有買賣，沒有傷害」、「拒買黃牛！」、「有人跟他們買，他們就不會消失」、「支持實名制，要本人持身分證才可入場！」

據了解，主辦單位為了防止黃牛，還特別在這次購票過程中設計了兩道題目，第一題是問Jolin出道滿幾週年；第二題則是蔡依林〈怪美的〉歌曲MV中，最後一幕被告與法官相擁爆炸後的顏色是什麼。殊不知還是阻止不了黃牛亂象，網友哀號遍野。

根據李姓網友在臉書上公布的截圖，4900票價特A區1排已經喊到6萬9千元，特B區1排喊到每張票10萬3500元！對於上班之餘積極搶票的粉絲來說，今天真是灰暗的一天，火大直呼，「這是要逼死誰！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼網友公布黃牛票價，令人吐血。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）