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桃紅窄裙+緊身白上衣…火辣主播被球迷騷擾　霸氣回擊網讚爆：EQ超高

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▲▼義大利知名體育主播萊奧塔（Diletta Leotta）。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

▲義大利知名體育主播萊奧塔被場邊球迷騷擾。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

 記者張方瑀／綜合報導

義大利知名體育主播萊奧塔（Diletta Leotta）擁有天使臉孔與魔鬼身材，到哪都是眾人矚目焦點，而她不僅有顏值，就連EQ也超級高。萊奧塔日前在球場採訪時，現場球迷不斷對著她高喊「露出你的乳房吧！」結果她先揮了揮手表示無法，再比出「噓聲」（拇指向下）的手勢，成功制止這群球迷，也讓網友大讚「真的太有智慧了！」

▲▼義大利知名體育主播萊奧塔（Diletta Leotta）。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

▲萊奧塔穿著相當火辣。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

現年28歲的體育主播萊奧塔，日前在球場進行採訪時，腳踩高跟鞋、穿著桃紅窄裙、白色超貼身上衣，展現前凸後翹的好身材，沒想到卻也引來場邊球迷騷擾，他們不斷躁動高喊著「露出你的乳房來！（fuori le tette）」從網路上流傳的影片可以看到，萊奧塔先是全程面帶微笑地揮揮手表示無法，接著再對球迷比出「噓聲」（拇指向下）的手勢，成功化解這些騷擾語言，轉而傳來此起彼落的歡呼聲。

▲▼義大利知名體育主播萊奧塔（Diletta Leotta）。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

▲▼萊奧塔透過運動保持好身材。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

▲▼義大利知名體育主播萊奧塔（Diletta Leotta）。（圖／翻攝自Twitter／dilettaleotta）

萊奧塔事後接受採訪時表示，她很意外這樣的反應會成為焦點。萊奧塔也解釋，其實這些球迷只是在情緒高亢時開開玩笑，並沒有性騷擾的意圖，「其實這些球迷都很支持我，當時我也是諷刺性地回應他們。」萊奧塔說，如果是她在健身房鍛鍊身體時的樣子被拍下來，然後受到大家關注的話，「我應該會更開心。」

其實這不是萊奧塔第一次受到性騷擾，就在3年前她的雲端硬碟被盜用，多張裸照意外流出，讓她情緒跌落谷底。不過當時義大利布雷西亞前鋒巴洛迪利（Mario Balotelli）率先力挺表示，「每個人都可以自由地對自己的身體做任何想做的事。」萊奧塔則堅定表地說，「我對散佈者提出告訴，不僅是為了保護我的隱私，也是我意識到，有很多女性也面臨了相同的問題。」

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