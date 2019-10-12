富比士2019百大數位公司公布　台積電、鴻海上榜

▲富比士公布了全球百大數位公司排行榜，台積電與鴻海皆入榜。（圖／路透社）

記者邱倢芯／綜合報導

美國《富比士》（Forbes）雜誌公布了全球「Top 100 Digital Companies百大數位公司」排行榜，今年台灣廠商僅有2家廠商入榜，分別是台積電與鴻海，位居19名與24名，2018年則是有6家台廠入榜。今年的榜首則是由手機龍頭大廠Apple拿下。

《富比士》指出，隨著5G通訊時代即將來臨，各式的新應用不斷地湧現；在排出這一百家企業排名前，《富比士》注意到了數位化應用的快速發展，且持續改變世界經濟，其中影響最大的領域在零售、媒體傳播、旅遊，以及支付上。

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此次的評比是從先前發布的2019年富比士全球前2,000大企業榜單開始研究，將榜單中的科技、媒體、數位零售和電信相關企業挑出，並以這些企業的資產、市值、銷售額，以及利潤等資訊做為排名參考。

今年的Top 100 Digital Companies中，美國企業就佔了38席，且前10名中就佔了7席；而中國上榜的企業數量位居第二，拿下了14席，最好的名次為第8名，由中國移動拿下。日本則是拿下了13個席位。

《富比士》認為，5G通訊時代的來臨，將中國推向了有利的位置，因為中國擁有世界上最大的手機市場與網路用戶量，龐大的消費市場讓中國這次拿下了不少席次。