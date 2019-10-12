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竹縣議員老父自辦升旗10餘年　掛國旗摔落司令台…國慶隔天不治

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▲竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。（圖／甄克堅提供）　

▲甄父10餘年來都自辦雙十、元旦升旗，已成為當地的一項傳統。（圖／縣議員甄克堅提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議員甄克堅的92歲老父親，為了雙十國慶，發起「愛國升旗活動」，不但自己寫書法、掛國旗，還廣發邀請函給眷村榮民們一起共襄盛舉。未料雙十國慶前一天，甄父竟在懸掛國旗時時，疑似因重心不穩，從1、2公尺高的司令台上摔下，頭部重挫、顱內出血，經急救後仍宣告不治。

竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。縣議員甄克堅提供

▲甄父9日布置升旗台的身影。
議員甄克堅的父親甄彥文為裝甲兵軍官退役後，平時熱心公共事務，不但定期幫忙附近榮民舉辦慶生茶會、同鄉聯誼會，也是標準的中華民國鐵粉，10年前開始在湖口眷村司令台舉辦愛國升旗典禮，每逢元旦、雙十國慶，都親力親為佈置司令台和會場，還自己寫書法、懸掛國旗、挨家挨戶邀請函請親朋好友一同參與，因為父親的用心與堅持，也感動不少人，升旗典禮的規模也越來越大。

▲竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。（圖／甄克堅提供）

9日當天，甄父按照往年慣例布置升旗司令台，疑似因重心不穩，竟從1、2公尺高的司令台上跌落，由於發生巨大聲響，附近鄰居趕緊跑來查看，並立即通報119協助送醫，只可惜甄父仍在11日仍宣告不治。

甄克堅悲痛的表示，父親為國家奉獻一生，即使退伍也從未忘記愛國精神，沒想到在國慶前一天卻發生意外，只要想到父親佈置好的司令台，卻再也沒無法親自出席，就非常不捨與遺憾，往年一起升旗的同袍、親友們也感到哀傷。

▲竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。（圖／甄克堅提供）

▲竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。（圖／甄克堅提供）

竹縣議員老父自辦升旗10餘年　為掛國旗摔落司令台…頭部重創亡。縣議員甄克堅提供

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