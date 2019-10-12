　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳瑩助理陪跑行程　與失散十多年妹妹重逢…淚喊：我有家人了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝安真與妹妹。（圖／翻攝自陳瑩臉書粉專）

▲謝安真與妹妹。（圖／翻攝自陳瑩臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

立委陳瑩11日參加新北「黃氏宗親會 」行程，準備要離開的時候，回頭看到助理謝安真跟一名女孩子抱頭痛哭，才知道另一名女子竟是謝安真失散多年的妹妹，數十年後意外重逢的畫面，讓她也在旁邊感動到掉眼淚。

「數十年來，多少次擦肩而過，卻沒有機會相認…」陳瑩12日在臉書上表示，本以為在連續劇才會看到的故事，卻活生生地在她眼前上演。

陳瑩說，謝安真2歲時父親病逝，母親母親外出工作2、3個月後便失聯，從小由阿嬤帶大。因為當時家裡很窮，4歲的安真從太巴塱東富村被送去村落外的一戸家庭收養，只是才被送走1天的安真，才「4歲」的安真，竟然大老遠的自己又走回去東富村，回到阿嬤身邊。後來還不會走路的妹妹就代替安真做了別人家的孩子，自此以後姐妹就失聯了。這麼多年來，只看過妹妹的照片。

陳瑩提到，人生的劇本真的沒有辦法偷看，上天的安排，4年前讓安真來到她身邊工作，她常常在思考，為什麼要收謝安真當助理？對方沒有選舉經驗又膽小，不敢上台說話。但是謝安真在這4年來認真學習任勞任怨 ，進步成長非常快，幫忙看前顧後，還會幫糾正不長進不懂惜福的人！面對明年1月的立委選舉，早已可以獨當一面。

陳瑩說，巧的是，謝安真在這4年陪她上山下海、南征北討的過程當中 ，從孤單的一個人，遇到當年接生的產婆，也找到了許久不見的親叔叔，更找到她從小失散的妹妹。原來神安排這樣的旅程，是要讓謝安真找回家人，使謝安真也可以開心地說，「我有家人了，我終於可以開宗親會了！ 」

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
喊30年的爸其實是哥哥！爺外遇私生子真相曝…富家女爽喊惡繼母
林明禎凍齡媽、女神姊現身台北「站一排」　驚世美貌曝光..根本
「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」奧客批：熊貓員工有問題　苦主出面打
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文國慶提中華民國　馬英九稱「驚豔」：盼她繼續講下去

陳瑩助理陪跑行程　與失散十多年妹妹重逢…淚喊：我有家人了！

卓榮泰稱「十分保台」 柯文哲酸：嘴巴保台都不做事

林俊憲掛出「蔡英文、賴清德合體看板」　卓榮泰：幫他連任！有助選情

民進黨策略曝光「7分打韓、3分打柯」？　卓榮泰：10分保台

罷韓連署門檻30萬份提前2個月達陣　尹立：「三殺韓國瑜」能量加大

「台灣不缺電是不爭事實」　蔡英文：離岸風電創1.2兆元產值、2萬工作

獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市　10/14啟動青年海選計畫

張安樂嗆蘇貞昌和陳明文「不敢公布財產」　籲清查公職財產

2019畜產嘉年華登場　蔡英文：成功防疫阻絕境外！畜產共榮

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

蔡英文國慶提中華民國　馬英九稱「驚豔」：盼她繼續講下去

陳瑩助理陪跑行程　與失散十多年妹妹重逢…淚喊：我有家人了！

卓榮泰稱「十分保台」 柯文哲酸：嘴巴保台都不做事

林俊憲掛出「蔡英文、賴清德合體看板」　卓榮泰：幫他連任！有助選情

民進黨策略曝光「7分打韓、3分打柯」？　卓榮泰：10分保台

罷韓連署門檻30萬份提前2個月達陣　尹立：「三殺韓國瑜」能量加大

「台灣不缺電是不爭事實」　蔡英文：離岸風電創1.2兆元產值、2萬工作

獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市　10/14啟動青年海選計畫

張安樂嗆蘇貞昌和陳明文「不敢公布財產」　籲清查公職財產

2019畜產嘉年華登場　蔡英文：成功防疫阻絕境外！畜產共榮

蔡英文國慶提中華民國　馬英九稱「驚豔」：盼她繼續講下去

快訊／港鐵九龍塘站被丟燃燒彈「一片烈火」　G1及G2出口暫封

2乖巧妹「陪爸工地拆除」連假沒出遊...累癱睡樓梯　身教讚爆：莫溺愛

蔡依林演唱會搶爆　無良黃牛炒票...網路驚現「4900→10萬」！

台灣大賽／已有9座總冠軍　洪一中：希望雙手戴滿冠軍戒

6旬理髮漢進公廁...拿滾燙「電熱棒」瘋狂燒肉身　目擊者嚇歪：都是焦糊味！

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

波神大戰字母哥！　波辛基斯仍在找回場上節奏

黃文星出道前「私人工廠」上班　手指遭機器壓傷…老闆竟反咬一口

連Supreme也借鏡他們的設計！雪山圖案羽絨外套始祖　將限量復刻登場

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

韓陣營稱李佳芬Delay　謝震武秒吐槽

楊實秋：2020是國民黨的史達林格勒戰役

影／韓國瑜今年3月在深圳高喊「中華民國」

韓國瑜請假選總統　馬英九：建議都給過了

阿扁分析：蔡英文民調最多再增5%

尷尬？高嘉瑜打斷急插話　蔡英文：欸！不是我答嗎？

韓陣營稱月底民調追平蔡英文　吳敦義回應

韓國瑜陣營揚言　執政提撥百億救勞保

獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市

韓陣營：陳菊見張志軍難道也挺一國兩制？

卓榮泰：韓國瑜「落選感」在作祟

蔡英文餵食吳怡農…網友暴動了！

影／李翔宙赴任代表不到1年！全程「無看稿」丹麥語致詞

更多熱門

相關新聞

林俊憲掛出「蔡英文、賴清德合體看板」　卓榮泰：助他連任！

前行政院長賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲近日掛出「蔡賴」的大幅看板，引起外界猜測，「蔡賴配」是否已成定局。對此，民進黨主席卓榮泰表示，希望他們可以協助林俊憲連任，有助選情。

綠營策略「7分打韓、3分打柯」？卓榮泰：10分保台

蔡英文：台灣不缺電是不爭的事實

獨／韓國瑜全台走透透環島19縣市

蔡英文幕僚：「黑蔡部隊」把假日變國定抹黑日

關鍵字：

陳瑩2020大選2020台東縣立委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面