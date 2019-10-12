陳瑩助理陪跑行程　與失散十多年妹妹重逢…淚喊：我有家人了！





▲謝安真與妹妹。（圖／翻攝自陳瑩臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

立委陳瑩11日參加新北「黃氏宗親會 」行程，準備要離開的時候，回頭看到助理謝安真跟一名女孩子抱頭痛哭，才知道另一名女子竟是謝安真失散多年的妹妹，數十年後意外重逢的畫面，讓她也在旁邊感動到掉眼淚。

「數十年來，多少次擦肩而過，卻沒有機會相認…」陳瑩12日在臉書上表示，本以為在連續劇才會看到的故事，卻活生生地在她眼前上演。

陳瑩說，謝安真2歲時父親病逝，母親母親外出工作2、3個月後便失聯，從小由阿嬤帶大。因為當時家裡很窮，4歲的安真從太巴塱東富村被送去村落外的一戸家庭收養，只是才被送走1天的安真，才「4歲」的安真，竟然大老遠的自己又走回去東富村，回到阿嬤身邊。後來還不會走路的妹妹就代替安真做了別人家的孩子，自此以後姐妹就失聯了。這麼多年來，只看過妹妹的照片。

陳瑩提到，人生的劇本真的沒有辦法偷看，上天的安排，4年前讓安真來到她身邊工作，她常常在思考，為什麼要收謝安真當助理？對方沒有選舉經驗又膽小，不敢上台說話。但是謝安真在這4年來認真學習任勞任怨 ，進步成長非常快，幫忙看前顧後，還會幫糾正不長進不懂惜福的人！面對明年1月的立委選舉，早已可以獨當一面。

陳瑩說，巧的是，謝安真在這4年陪她上山下海、南征北討的過程當中 ，從孤單的一個人，遇到當年接生的產婆，也找到了許久不見的親叔叔，更找到她從小失散的妹妹。原來神安排這樣的旅程，是要讓謝安真找回家人，使謝安真也可以開心地說，「我有家人了，我終於可以開宗親會了！ 」

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