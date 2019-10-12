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「台灣不缺電是不爭事實」　蔡英文：離岸風電創1.2兆元產值、2萬工作

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▲▼總統蔡英文出席「世紀離岸風電設備公司臺北港南碼頭廠辦啟動儀式」。（圖／總統府）

▲總統蔡英文出席「世紀離岸風電設備公司臺北港南碼頭廠辦啟動儀式」。（圖／總統府）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午出席「世紀離岸風電設備公司臺北港南碼頭廠辦啟動儀式」時指出，能源轉型將帶來新能源、新商機、新就業三大契機，2025年綠電比例將達到20％、離岸風電產業可創造1.2兆元產值及2萬個工作機會。

蔡英文表示，就在國慶日的前一天，10月9號，台灣的第一座離岸風場，正式完工了，等後續的併網工程完成後，年底就可以商轉。就像其他重大的改革一樣，能源轉型一路走來並不容易。

不過，蔡英文很清楚，推動一個扭轉台灣能源未來的建設，所有的困難都要全力克服。她說，就像當年的高鐵或員山子分洪道一樣，開始做的時候，努力的過程，都會有唱衰跟誤解。但今天我們回想起來，一定會很慶幸還好當初有堅持下去。

蔡英文表示，「口水會過去，政績會留下」，第1座離岸風場的完工，就是台灣走向再生能源關鍵的一步。當世界級的重量級企業，都對綠電提出需求時，我們的能源轉型，會讓台灣的產業，可以順利走進全球綠電供應鏈。

蔡英文說，3年多前，她剛上任還不到兩週，當時接手的，是一個備轉容量率只有百分之1.64，接近近幾年來最低點的供電壓力。

蔡英文進一步說，現在可以看看今年夏天，供電很穩定，順利度過夏天的用電最高峰，還能夠保持在備轉容量率10％的水準。其中，再生能源在用電尖峰時，更帶來了創新高的發電貢獻。她提到，3年多前，政府從電力的最低點開始努力，現在台灣不缺電，不只是一句話，而是一個不必爭辯的事實。

蔡英文強調，如果沒有過去的努力，就不會有今天的成果，今天我們在台北港，要共同來檢視能源轉型另一項重要成果，就是要帶動國內相關產業的發展。

蔡英文很高興看到，世紀鋼構公司及整個台灣鋼鐵產業，已經成為離岸風電產業鏈，不可或缺的一份子，不管是投資、技術、廠房、或產線，一項一項都正在升級當中。

蔡英文指出，從國內市場開始練兵，也跟來自國際的資金，以及具有經驗的開發商合作，未來除了完成台灣離岸風場的5.7GW容量目標，還要放眼亞洲，走向世界，組國家隊在全世界的市場賺綠能產業的錢。

對於能源轉型的工作，蔡英文承諾會堅持下去，而且將會帶來三大重大契機。第一個契機，就是新能源，再生能源的發展，走在正確的方向上。

蔡英文表示，2025年綠電的比例會達到20％，台灣不僅可以提高能源自給率，更能打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook都重視的綠電供應鏈。

其次第二個契機，蔡英文認為是新商機，整個離岸風電產業，將可以創造1.2兆元的產值。這項新商機將會帶動國內的產業，從水下基礎、葉片、塔架，到各式零組件進一步升級。

最後，第三個契機，蔡英文提出，新就業機會，世紀鋼就會投資50億以上，創造300到500個直接就業機會，由世紀鋼培養的高階焊工，平均薪資可以達到現在業界的兩倍。而整個離岸風電產業，將可以帶來2萬個工作機會。隨著再生能源發展的腳步，一個又一個的綠領工作，會成為未來就業市場搶手的機會。

▼總統蔡英文出席「世紀離岸風電設備公司臺北港南碼頭廠辦啟動儀式」。（圖／總統府）

▲▼總統蔡英文出席「世紀離岸風電設備公司臺北港南碼頭廠辦啟動儀式」。（圖／總統府）

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