男友獄中寫信要求寄「8千元+飯菜」　她遲疑後秒揭真相：這不是他的筆跡…

▲嘉義一名受刑人因缺錢花用，竟寫信冒用獄友名義向他的女朋友要錢跟飯菜。（示意圖／123RF）

記者徐愷昕／嘉義報導

一名在嘉義監獄服刑的林姓男子因缺錢花用，竟冒用獄友張姓男子的名義寫信給張男女友，要求她寄送8000元及菜餚給自己，但信件送至陳女手中後，因筆跡不同而被識破，詐財失敗。嘉義地院依行使偽造私文書罪，判林男3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

據判決，林男與張男因同在獄中服刑而結識，日前林男因獄中保管金不夠用，曾拜託張男向他的陳姓女友寄錢應急，當時陳女寄了2千元的支票給林男，因此林男得知陳女的住址。事後林男竟得寸進尺，在自己擔任戒護科服務員時，冒用張男的名義寫信要求陳女寄送8千元及菜餚給自己。

陳女收到信後發現筆跡有異，在與張男確認後才得知，此信的內容並非男友親筆所寫，還好有及時攔截，不然差點就受騙。事後，法官考量林男犯後坦承犯行，且衡量其教育程度為大學肄業，最後依偽造私文書罪，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

►按摩到一半手伸進去！她嚇壞喊：我不舒服 變態推拿師瞎扯：妳的筋比較厚

►復興航空飛機墜毀住家 屋主提告判賠153萬…最後1塊都沒有