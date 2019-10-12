中美磋商落幕　陸商務部：在農業、匯率取得「實質進展」

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

新一輪中美經貿高級別磋商於11日在華盛頓結束，大陸商務部12日指出，雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。這次磋商後，原先預計在10月15日調高關稅的措施將暫緩。中方則指出，會進一步購買價值400億至500億美元美國農產品。

大陸商務部發佈的聲明中，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。此外，雙方也討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

川普11日在白宮橢圓辦公室接見中方牽頭人劉鶴，會面中他提到，第一階段的貿易協定將在未來3周內起草完成，雙方簽署之後，會立即展開第二階段磋商。第一階段聚焦在解決智慧財產權和金融服務方面的問題，包含針對強制技術轉移制定規範，以及讓美國金融服務公司有更多機會進入中國市場等。

▲中國大陸國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

針對這次中美磋商取得的成果，《環球時報》評論，結束貿易戰意味著取消全部加徵的關稅，這是一個「硬指標」，為了推進結束貿易戰的這一進程，需要雙方按照兩國元首之前的共識堅定前進。《新華時評》則認為，後續許多問題依然充滿不確定性，陸方要保持足夠的耐心和戰略定力。

此外，川普在會見劉鶴時說，再次祝賀中華人民共和國成立70周年，「我非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人」，希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。

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