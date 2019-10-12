罷韓連署門檻30萬份提前2個月達陣　尹立：「三殺韓國瑜」能量加大

▲罷韓活動發起人尹立宣布預期30萬門檻提前到達 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜雖然還沒有鬆口何時要請假，不過罷免能量持續擴大，發起罷韓連署的《Wecare高雄》發起人尹立表示，目前已收到超過30萬份連署書，不排除韓國瑜未來會面對「三殺」局面（總統輸、立委輸、罷免市長職務」）。

今年7月發起「罷韓30行動」尹立強調原本預定「罷韓30」是希望在12月底前募集超過30萬連署，不過就在12日宣布，提前兩個多月前就達標，顯示罷韓能量持續擴大當中，目前《Wecare高雄》收到20萬份連署書，《公民割草行動》有7至8萬份，台灣基進有3萬份，加起來已超過30萬份。

如果依照數字來看：高雄市公民數有228萬多人，依照選舉罷免法規定，罷免程序分提議、連署、投票三個階段，提議階段要有1%公民數，大概要有2萬2800份提議書；第二階段要有10%以上選民簽署，大約估計是在22萬8千多人，但是發起罷免單位認為應該要以30萬份為連署目標，保障剔除不合格者還是可以過關。

▲罷韓活動發起人尹立宣布預期30萬門檻提前到達 。（圖／記者吳奕靖攝）

而最關鍵的第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，初估門檻大約是58萬票，尹立說，這樣的政治賭徒，透過一年內不得罷免市長，可是卻沒有規範一年內不得帶職參選的漏洞，而且無薪假也沒有上限，現在就開始請假的話，明顯對高雄市民非常不公平的。

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