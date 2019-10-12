　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

復興航空飛機墜毀住家　屋主提告判賠153萬…最後1塊都沒有

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

2014年復興航空空難現場（圖／資料照片）

▲2014年復興航空空難現場（圖／資料照片）

記者許宥孺／高雄報導

2014年，復興航空於澎湖發生空難，造成多人輕重傷，當時住在澎湖縣西溪村的邱姓婦人在自家慘遭墜機殘骸砸毀屋頂受傷，她要求復興航空賠償725萬元，案件經審理後，澎湖地院判復興航空應賠償邱婦153萬元，沒想到案件再上訴後，復興航空於去年5月宣告破產，高雄高分院認為，邱女對復興航空的債權屬於破產債權，必須依照「破產法」規定程序處理不能另提訴訟，因此將原判決撤銷改判邱婦敗訴，全案還可再上訴。

2014年7月23日復興航空發生意外墜毀，飛機殘骸掉落擊中邱女住家屋頂，造成屋頂坍塌擊中邱女，造成邱女腦震盪、腰椎損傷等傷害，身心都受到折磨，邱女要求復興航空賠償醫藥費、不能工作損失、勞動力減損、精神撫慰金等傷害支出，共725萬8308元。

▲2014年復興航空空難現場（圖／資料照片）

▲2014年復興航空空難現場（圖／資料照片）

復興航空公司則表示，邱女早在13年前就罹患憂鬱症，依照長庚醫院病歷，邱女從2015年9月2日起已復原，鑑定報告無法證明永久喪失勞動能力程度，而且邱女在發生事故前有工作收入，也無法證明聘請居家陪伴員的必要，認為邱女請求精神撫慰金30萬元過高，而且公司在事發後，已致贈將近30萬元的慰問金和醫療雜支給邱女，拒絕再賠償。

雙方對判決結果都不滿意，案件上訴到高雄高分院，沒想到案件審理期間，復興航空公司於去年6月宣告破產，邱女和律師認為，即使復興航空宣告破產，也無損破產債權人之間公平受償，也不影響破產程序進行，認為案件應該繼續訴訟；但復興航空認為邱女索賠金額過高，案件應該依照破產程序進行，請求法院駁回邱女的訴訟。

高雄高分院審理後認為，雙方就邱女請求損害賠償的項目和金額都有爭執，但依照《破產法》規定，破產債權人只能依照程序破產程序法行使債務清償，邱女應該就案件訴訟提起給付，而不是確認債權，認為邱女應該向破產法院申報，如果復興航空有異議，需在債權人會議終結之前提出，由破產法院會異議作成決定；所以邱女對復興航空公司提起給付訴訟，和破產法規定不合，因此改判邱女敗訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

男翻警政署「無必要不得追車」規定　法官打臉…淚吞2萬4700元罰單

韓國瑜參加高雄電影節　戴口罩民眾嗆聲…林志玲老公AKIRA也在場

ET快訊
喊30年的爸其實是哥哥！爺外遇私生子真相曝…富家女爽喊惡繼母
林明禎凍齡媽、女神姊現身台北「站一排」　驚世美貌曝光..根本
「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」奧客批：熊貓員工有問題　苦主出面打
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

復興航空飛機墜毀住家　屋主提告判賠153萬…最後1塊都沒有

國慶連假藍寶堅尼國道拋錨　隧道回堵綿延4公里...緊急排除

青年為掙錢foodpanda外送上班2天車禍亡　撞出職安引發熱議

小貨車失控逆向衝來　小轎車被撞到河堤…3歲和5歲童重傷送醫

蔡依林演唱會門票3分鐘賣光　黃牛票一張喊破10萬！粉絲怒：是要逼死誰

檳榔妹一時衝動「奉女成婚」！慘遭前科夫拋棄　苦喊：我以為他會浪子回頭

竹縣議員老父自辦升旗10餘年　掛國旗摔落司令台…國慶隔天不治

飛天小強撲上來！騎士翻護目鏡反而創造零距離空間：一次又一次親吻著我

影／衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

復興航空飛機墜毀住家　屋主提告判賠153萬…最後1塊都沒有

國慶連假藍寶堅尼國道拋錨　隧道回堵綿延4公里...緊急排除

青年為掙錢foodpanda外送上班2天車禍亡　撞出職安引發熱議

小貨車失控逆向衝來　小轎車被撞到河堤…3歲和5歲童重傷送醫

蔡依林演唱會門票3分鐘賣光　黃牛票一張喊破10萬！粉絲怒：是要逼死誰

檳榔妹一時衝動「奉女成婚」！慘遭前科夫拋棄　苦喊：我以為他會浪子回頭

竹縣議員老父自辦升旗10餘年　掛國旗摔落司令台…國慶隔天不治

飛天小強撲上來！騎士翻護目鏡反而創造零距離空間：一次又一次親吻著我

影／衝動下勒斃女友！綠帽男伴屍1天後主動投案…崩潰泣：她想墮胎跟前男友復合

蔡依林演唱會搶爆　無良黃牛炒票...網路驚現「4900→10萬」！

台灣大賽／已有9座總冠軍　洪一中：希望雙手戴滿冠軍戒

6旬理髮漢進公廁...拿滾燙「電熱棒」瘋狂燒肉身　目擊者嚇歪：都是焦糊味！

灑水車作業「屁股遭撞一下」　司機回頭嚇呆！騎士滿身血躺地

波神大戰字母哥！　波辛基斯仍在找回場上節奏

黃文星出道前「私人工廠」上班　手指遭機器壓傷…老闆竟反咬一口

連Supreme也借鏡他們的設計！雪山圖案羽絨外套始祖　將限量復刻登場

快訊／午後對流旺盛！台南、高雄齊發大雨特報　防雷擊、強陣風

泰國大巴側翻「7陸客傷」　司機：早就知道車有問題

陳瑩助理陪跑行程　與失散十多年妹妹重逢…淚喊：我有家人了！

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

女友開車去保養竟上摩鐵休息5小時　網：活塞保養清積碳

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

成功嶺「小黃殞落田中」　網揭運將輝煌事蹟

見高職妹起邪念！他校車上「前後擺動」

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

92歲榮民「自辦升旗典禮」摔亡　議員兒悲痛

彰化今晚「送肉粽」　路線曝光

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

貴婦奈奈逃亡新進展曝：債務哪有這麼多！

陸配蜜月第2天落跑：原因不知怎跟你講

她玩牌輸了被罰　英籍師下令：捏大它

更多熱門

相關新聞

他勒斃女友後主動報案：家裡發生…情殺案

高雄一名洪姓男子因不滿曾姓女友向他提出分手、墮胎等要求，一時間情緒失控，在挽回女友之際不小心將她勒斃，女友失去意識的當下，洪男因驚嚇過度並未馬上送她到醫院救治，伴屍了整整一天才報警投案。高雄地方法院依殺人罪判處洪男9年有期徒刑。

高雄早餐「交朋友價」曝！還送熱狗+咖啡

男子翻警政署規定　反遭法官打臉

遇異國網戀被騙2千歐元！警勸：要認識台灣很多

為爭祖產他一刀刺死親弟　法官：一刀算傷害

關鍵字：

高雄澎湖復興航空墜機破產

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面