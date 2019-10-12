台灣東北角、日月潭獲國際肯定！　登2019全球百大「綠色旅遊地」

▲舊火車隧道變身自行車道，讓觀光動線串接至週邊漁村。（圖／觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

「綠色旅遊目的地認證」是國際間永續旅遊目的地的認證標章，今年亞洲共有14個旅遊目的地獲選，其中台灣就佔據2名，分別是東北角舊火車隧道變身自行車道、日月潭低碳3D水陸空旅遊網。據了解，東北角暨宜蘭海岸景區已經連續4年獲獎，日月潭國家風景區則是為首次入圍百大，由管理處指派代表出席頒獎。

請繼續往下閱讀...

▲台灣派代表前往克羅埃西亞領獎。

全球百大綠色旅遊目的地頒獎典禮10日頒獎，選在克羅埃西亞的小洛希尼（Mali Lošinj）舉辦，交通部觀光局所屬東北角海岸國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處雙雙獲奬。東北角暨宜蘭海岸管理處以「東北角-舊火車隧道變身自行車道」為主題，透過舊草嶺隧道的文化遺產保存、修復與再利用為自行車道，建構20公里的環狀自行車道，使觀光動線串接至週邊漁村。

另外，日月潭國家風景區則是為首次入圍百大，代表主題是「日月潭低碳3D水陸空旅遊網」，分享日月潭環湖自行車道、電動車、空中纜車與遊湖太陽能電動船的旅遊網絡架構的經驗，應對碳排放與氣候變遷的挑戰策略，降低旅遊過 程中所產生的環境衝擊。

▲日月潭國家風景區則是首次入圍百大。

觀光局表示，國家景區魅力要與世界接軌，也期盼各縣市政府的景點也要注意依循「旅遊目的地的永續管理」、「自然與景觀」、「環境與氣候」、「文化與傳統」、「住民與社會福利」、「商業與觀光服務」等6大永續指標，原則推動綠色觀光產業，積極打造台灣成為全世界重要的「綠色旅遊目的地」，並達到永續觀光的目標。

►生火了！連我媽都用到發光