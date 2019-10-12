　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大主動陪同...曝驚險一幕：不敢想後果

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

▲原PO表示阿嬤走路不太穩。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

還好阿嬤最後有孫媳婦陪同！一名女網友抱怨阿姨不親自南下一趟接阿嬤，而是要96歲的阿嬤自己搭高鐵到台北，但阿嬤明明行動不是很方便，還被親生女兒這樣對待，讓她覺得很不可思議。網友們見狀後則紛紛表示「萬一走失怎麼辦」、「很誇張」。

「妳就算不想自己南下，也可以跟我們說一聲，我們願意帶。」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨親戚，她表示老公阿嬤的女兒（阿姨）日前要高齡96歲的阿嬤從高雄上台北，但卻沒有要開車來載，而是叫阿嬤自己搭高鐵上來，到南港站再打電話通知接送，讓她相當火大。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，每位老人家情況不同，但是他們家阿嬤明明就走路不太穩，連要去哪個月台、上哪輛車都不知道，甚至還在手扶梯上差點摔倒，阿姨還這樣要阿嬤自己搭車，要不是她買票陪同，後果真的不堪設想。

台中高鐵 。（圖／記者週宸亘攝）

▲高鐵站。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，網友們也火大表示太誇張，「萬一走失怎麼辦」、「有扯到！多花3千元了不起嗎？老人家不小心跌倒後果更嚴重」、「有些老人家走路容易腿軟跌倒，很容易就骨折或縫針」、「怎麼放得下心」、「怎麼不是女兒找老人家」。

此外有網友提出另一種看法，表示高鐵有提供特殊服務，如果旅客有特殊需求可以事先申請，高鐵就會派站務員陪同到座位上，下車時也會比照同樣方式辦理；然而原PO卻表示，阿姨其實並非不方便或是很忙碌，而是「整天閒閒沒事收租的人」，一切都是責任感和有沒有心罷了。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

ET快訊
北東要變天了！好天氣只剩一天　上班日「轉雨再降4°C」：早晚
快訊／遭棄高雄荔枝園！剛出生女嬰「螞蟻爬滿身」　醫護急搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

螳螂當寵物養…三角愛心小臉超可愛　把獵物撕成兩半像折樹枝

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

影／說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

叫外送！客人喊餐放客廳　熊貓妹進屋撞見「內褲宅男+雙人床」...結局超盡責

謝謝再連絡！第一次約妹「狂踩7地雷」被貼怪咖標籤...沒下次了

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

好天氣只剩1天！　上班日「北東轉雨再降4°C」：早晚體感涼冷

「客家」香草植物入菜　2019客家美食料理賽桃園農博基地登場

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

好天氣只剩1天！　上班日「北東轉雨再降4°C」：早晚體感涼冷

「客家」香草植物入菜　2019客家美食料理賽桃園農博基地登場

5千多人槓上「554億高鐵南延」：請改善台鐵　連署23天破門檻...坐等回應

影／雪隧回堵4公里！國5北上恐塞到半夜　新竹湖口「滿江紅」時速40↓

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大主動陪同...曝驚險一幕：不敢想後果

外送員拚時間車禍亡　Foodpanda回應了：派專人負責協助家屬

收假日國道9地雷路段曝光！高公局推「高CP攻略」：10點前上路

黑福斯「暗黑鎖死」燕子口隧道！遊覽車尷尬停...全塞爆　萬人罵翻：被牽走喔

沖水後等5分鐘才開門！她進公廁見衛生紙空了　枴杖嬤「手藏背後」飛奔逃離

比較高屏國慶遭轟「蹭豆腐」　藍營酸綠營：審陳菊有這麼認真？

手沒乾細菌暴增8成！專家揭「馬桶vs手誰髒」真相...致病度最關鍵

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

企聯射箭／國選爆冷出線　戴宇軒、蘇于洋初征亞錦賽

加拿大研究：健忘比過目不忘更聰明！潛意識早進行分類動作

哈吉貝撲日今晚影響最劇！　13日航班異動懶人包看這篇

不斷更新／台灣大賽第一發！王威晨陽春砲炸裂　6局猿5：3兄弟

動用百人陪貓看醫生？蔡英文澄清「在談動保議題」　網狂喊：直接告下去！

中職／一軍打總冠軍賽　中信兄弟二軍今天展開秋訓

台灣大賽／當年被砸手　鍾承祐重返季後賽等7年：珍惜一切

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

失業經理當外送員「妻愛上吳先生」

好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

奧客控熊貓外送員偷吃餐　苦主出面打臉

桃園妹給外送哥「超暖贈禮」隔天收小驚喜

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

更多熱門

相關新聞

左營高鐵透天厝開國慶毒趴遭抓

以為國慶連假警方忙著相關慶祝勤務，高雄一名黃姓男子就號召在左營高鐵站附近的透天厝開國慶毒趴，不過消息早已經走漏，就在他們開毒趴的時候，在門口外的員警，花了43秒破壞超12公分厚的鐵門，一連撬開門上的3道鎖，順利攻堅，一口氣抓了40個人。

台南霸凌聽障生　阿嬤的麵店被蛋洗

高鐵南延恐虧損30年　藍委：人口負成長堆疊更多蚊子建設

解釋國慶意義！傻爸掉入女兒話術：被陰了

國慶連假訂位炸！高鐵再加開2班車

關鍵字：

高鐵阿嬤孫媳婦爆廢公社二館搭車孝心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「賞一巴掌」

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

喊了30年的爸「其實是哥哥」！

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面