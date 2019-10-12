阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大主動陪同...曝驚險一幕：不敢想後果

▲原PO表示阿嬤走路不太穩。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

還好阿嬤最後有孫媳婦陪同！一名女網友抱怨阿姨不親自南下一趟接阿嬤，而是要96歲的阿嬤自己搭高鐵到台北，但阿嬤明明行動不是很方便，還被親生女兒這樣對待，讓她覺得很不可思議。網友們見狀後則紛紛表示「萬一走失怎麼辦」、「很誇張」。

「妳就算不想自己南下，也可以跟我們說一聲，我們願意帶。」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨親戚，她表示老公阿嬤的女兒（阿姨）日前要高齡96歲的阿嬤從高雄上台北，但卻沒有要開車來載，而是叫阿嬤自己搭高鐵上來，到南港站再打電話通知接送，讓她相當火大。

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原PO表示，每位老人家情況不同，但是他們家阿嬤明明就走路不太穩，連要去哪個月台、上哪輛車都不知道，甚至還在手扶梯上差點摔倒，阿姨還這樣要阿嬤自己搭車，要不是她買票陪同，後果真的不堪設想。

▲高鐵站。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，網友們也火大表示太誇張，「萬一走失怎麼辦」、「有扯到！多花3千元了不起嗎？老人家不小心跌倒後果更嚴重」、「有些老人家走路容易腿軟跌倒，很容易就骨折或縫針」、「怎麼放得下心」、「怎麼不是女兒找老人家」。

此外有網友提出另一種看法，表示高鐵有提供特殊服務，如果旅客有特殊需求可以事先申請，高鐵就會派站務員陪同到座位上，下車時也會比照同樣方式辦理；然而原PO卻表示，阿姨其實並非不方便或是很忙碌，而是「整天閒閒沒事收租的人」，一切都是責任感和有沒有心罷了。

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