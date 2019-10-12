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小貨車失控逆向衝來　小轎車被撞到河堤…3歲和5歲童重傷送醫

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記者蔡佩旻／雲林報導  

雲林縣北港溪防汛道靠近北港鎮的路段11日發生對撞車禍，一輛小貨車與轎車迎面對撞，撞擊力道猛烈，碰撞後轎車彈到河堤的邊坡上，造成兩車共8人分受輕重傷， 其中最小傷者僅只3歲，全案由警方釐清責任中。 

▲撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

11日下午雲林縣曹姓男子（34歲，無酒駕），開車載一家人出遊，沿著北港溪防汛道路，由南往北行駛，準備從北港到虎尾遊玩，行經北港後溝防汛道路的灣內段時，對向一輛小貨車突然失控迎面撞上，撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉，轎車內小孩驚嚇哭叫，附近居民聽聞巨大碰撞聲趕緊幫忙報案救助。

▲撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局長王立德據報馬上和北辰派出所副所長吳鎮尼、警員李宗育、林欣俞、許家隆火速到場協助處理，除小貨車張姓司機（26歲，無酒駕）受傷送醫外，轎車曹姓駕駛出現氣血胸、骨折，連同3名大人3名小孩（分別為2歲、3歲、5歲）分乘前後座之家人都被轉送台大斗六分院，而其中年僅3歲及5歲的小女孩傷勢較重，其餘均受輕傷。

警方初步調查，小貨車和轎車駕駛均無酒駕，疑因低頭看東西，不慎擦撞右側的電桿後，車身失控再撞上對向的轎車，由於防汛道路非一般道路，全案仍由警方調查中，以釐清責任。北港分局長王立德並呼籲，雙十連假出遊的人多，尤其各觀光旅遊景點也都出現車潮，民眾舉家出遊要更加小心駕駛，快樂出遊，安全回家。

▲撞擊猛烈造成轎車車頭全毀，轎車飛彈到堤防的邊坡上，現場一片狼藉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲轎車行車記錄器拍下對向小貨車突然失控近距離迎面而來。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 


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