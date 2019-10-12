檳榔妹一時衝動「奉女成婚」！慘遭前科夫拋棄　苦喊：我以為他會浪子回頭

▲小靜與男友奉女成婚，沒想到對方仍不改惡習，最後還拋妻棄女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名女子小靜（化名）因未婚懷孕，與前科累累的男友奉女成婚，她原以為男友會因此浪子回頭，一肩扛下家庭的重責大任，並與她攜手共創美好未來，沒想到這只是美夢一場。男友婚後甚至還因恐嚇、毀損等罪被起訴，最後更拋家棄子。傷心的她只好向法院訴請離婚。法院審理後，認為小靜請求有據判准。

根據判決書，小靜主張，她與男友原先是同學關係，畢業後就斷了聯繫，2015年9月間偶遇，雖然知道男友有刑事前科，但仍被對方殷勤的追求給打動芳心，交往期間因一時衝動不小心懷孕，2人決定生下小孩並結婚。

小靜原以為2人結婚後，男友會徹底改過向上，並擔負起為人夫、人父的責任，孰料，男友身分轉變為丈夫，卻仍不思悔改，不去找一份正當穩定的工作。家中經濟的重擔、教育孩子的責任等，全落在經營檳榔攤的她身上，為了給孩子一個完整的家，她默默隱忍一切，並期盼著丈夫有一天能浪子回頭。

但2017年11月小靜丈夫卻因恐嚇、毀損等罪遭到起訴，還拋妻棄女展開逃亡，期間因審理期日未現身遭法院通緝，至今仍不知所蹤，又身涉意圖販賣K他命案件中。這些種種讓小靜精神長期受到巨大的煎熬、恐懼，再也無法對丈夫抱有任何一絲期待，決定向法院訴請離婚。

桃園地方法院審酌各項事證後認為，小靜與丈夫已失去夫妻間互信、互愛、互諒的基礎，也無法繼續共同生活，判准離婚。

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