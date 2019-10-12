好市多見「重量級粉紅妹」塞滿推車　眾人好奇：商品該放哪...探討科學性

▲粉紅衣女子坐好市多推車 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

本站10日新聞《逛好市多見長髮正妹「盤坐超巨大輪椅」 她氣炸PO網》中提到，一名網友在好市多逛街時，看到一名長髮正妹盤坐在推車裡，引發爭議。無獨有偶，11日時又有另一名民眾遇到重量級女顧客坐在購物推車中，讓萬人看傻，發文至今湧入4千多則留言評論。

「可以不要這樣嗎？」一名網友11日在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，畫面中的場景為賣場好市多，一名男子和一般顧客一樣推著購物推車，不過車裡裝的不是賣場商品，而是他重量級的女伴。

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只見穿著粉紅色T恤的女子盤坐在車裡，由於她體型較大，推車裡看起來已經沒有多餘空間可以放置其他商品，2人似乎也不太在意其他人眼光，引發網友議論。

對此網友們紛紛看傻眼，譴責這對男女踰矩的行為，「好市多有租借輪椅嗎」、「好市多推車載重量應該是賣場中一等一的」、「算不算惡意破壞啊」、「東西都沒位置放了吧」、「可能有身心障礙，別太責備了」、「摔下來受傷要怪誰」。

此外，留言之中還有許多人認真談論起女子上車的科學性，「我比較好奇她是怎麼進去的」、「是有人抱她還是自己爬的」、「沒有翻車嗎」、「怎麼上去的」、「會不會是先把推車放倒再進去的」。

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