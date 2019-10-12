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180度全平躺著飛、全機免費WIFI　星宇航空「超高規格」A321neo大揭密

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▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空以最高規格打造全台首架空巴A321neo，刷新國内窄體客機三大業界紀錄。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空將於2020年1月正式開航，以最高規格打造全台首架空巴A321neo，更刷新國内窄體客機三大業界紀錄，包含商務艙180度全平躺座椅、全機免費WIFI服務、全艙配置AVOD機上娛樂。星宇小編也透露，三段式皮革頭靠彷彿一雙有（男）溫（朋）度（友）的手給予溫柔有力的呵護，躺過絕對會上癮。

硬體設備規格刷新多項國內業界窄體機紀錄，如商務艙可180度全平躺，最大伸展長達82吋（208公分），全機免費WIFI服務（經濟艙提供不限容量文字訊息WIFI服務），全艙等皆配置AVOD機上娛樂系統等。最高規格打造全台第一架空巴A321neo，代表星宇航空對機隊首架飛機的重視，以及細緻服務的堅持與講究。

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▲▼星宇航空A321neo機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空座艙設計及機艙設備以「家」為概念。（圖／星宇航空提供）

由BMW集團旗下的Designworks設計團隊領軍，星宇航空座艙設計及機艙設備以「家」為概念，機艙主色調概念名為「雅仕純茶Pure Tea」，在冰冷的機艙空間營造溫潤的優雅氛圍，享受座艙服務時猶如品茗一杯好茶，餘韻令人回味無窮。

A321neo配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，結合最新硬體配備打造獨一無二座艙設計。跳脫傳統濃厚企業氛圍，營造溫暖如家的舒適氛圍，也呼應品牌識別色，整體機艙及座椅以大地暖色系定調，量身訂製專屬星宇風格的機艙空間。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空A321neo為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋。（圖／星宇航空提供）

商務艙沉穩的色系中展現尊榮感、經濟艙以明亮大地色營造寬敞空間感，地毯花紋猶如星空灑落地面，隔簾使用溫暖沉靜的色調，柔和的大自然色系貫穿機艙整體風格，講究質感皆隱藏於細節中。

BMW集團Designworks設計總監Nils Uellendahl表示，從機艙空間到個人座艙，要為旅客打造最先進的設備及尊榮機上空間，透過如「家」一般地令人自在放鬆、保有高度隱私空間的設計，旅客上機就如回到家的懷抱，時時感受被貼心呵護的安全感，每每想起星宇航空時，湧上心頭盡是美好愉悅的回憶。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲頭靠旁增設座椅控制面板，為旅客平躺時輕易舉手一「鍵」豎直椅背的體貼設計，4段亮度閱讀燈。（圖／星宇航空提供）

除了視覺的細膩設計，觸覺同為星宇航空極度講究的五感服務，與旅客最貼身相關的椅墊及頭靠，更是經過特別的評選過程，將評選座椅全數運到於星宇總部，由星宇同仁們參與試坐，以各自不同搭機需求和自身經驗，評選出最合適的座椅，就算飛短程也要旅客不屈就，可以坐臥舒適，享受美好飛行體驗。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空A321neo為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅。（圖／星宇航空提供）

眾所矚目的商務艙，為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，主視覺以浩瀚宇宙星際為靈感，座椅外觀以BMW集團旗下的Designworks設計師建議使用銀色光澤（Cashmere Silver）展現科技感，搭配高雅深色座墊，玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲座椅下有貼心收納空間。（圖／星宇航空提供）

另有多項貼心亮點：頭靠旁增設座椅控制面板，為旅客平躺時輕易舉手一「鍵」豎直椅背的體貼設計，4段亮度閱讀燈。機上娛樂系統也很精彩，解析度高達1080畫素的15.6吋超大螢幕，帶上防躁耳機立即享受個人空中劇院。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空打造機上辦公室，設計上的小巧思相當體貼商務旅客。（圖／星宇航空提供）

為體貼商務旅客機上辦公，使用筆電、書寫或用餐時，升降式扶手可調整至最佳位置，免費Wi-Fi服務隨時接收訊息，而USB及複合式電源插座為個人裝置隨時充電，工作累了隨時躺下小歇為自己充電，空中行動辦公室滿足所有需求。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲經濟艙新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間，讓雙腿舒服伸展。（圖／星宇航空提供）

經濟艙整體採明亮色系搭配俐落及簡練的外型，大地色調椅墊以多色編織工法優雅展現如樂譜的流線花紋，增添空間寬敞感及視覺舒適度。新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間，讓雙腿舒服伸展，也可避免膝蓋頂到前方椅背的不適，即使前方座椅後傾也不過度影響後方空間，符合人體工學的椅墊設計，搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡。

▲▼星宇航空A321neo機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲經濟艙每張座位皆備有個人機上娛樂系統。（圖／星宇航空提供）

經濟艙提供免費文字訊息WIFI服務，每張座位皆備有個人機上娛樂系統，10.1吋高解析度螢幕搭載720畫素，螢幕下方設置USB及單孔耳機插座，也方便旅客使用個人耳機享受影音娛樂。

星宇航空表示，最高規格打造第一台空巴A321neo，即使是窄體客機也要提供給旅客最頂級的飛航體驗，隨著機隊將陸續到位，未來A350XWB寬體機更加令人期待。

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