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泰國大巴側翻「7陸客傷」　司機：早就知道車有問題

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▲▼車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲出事的大巴車頭嚴重受損，所幸被護欄擋住才沒有完全翻覆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國春武裡府芭提雅Nong Prue鎮附近公路11日發生重大交通意外，一輛白色大巴撞上電線杆側翻在路邊，導致車上7名陸客受輕傷，被送入曼谷芭提雅醫院治療。巴士司機吉迪猜（Kiatchai Saenjek）則表示，車禍發生前就已經知道車子有問題，但公司卻要他先開，以後再修。

據泰媒報導，當地時間下午1點半左右，當地警方接獲報案立即趕往現場。出事車輛為車牌「33-7561曼谷」的白色大巴，載有17名陸客，行經該路段時，由於前車零件脫落，導致車輛失去平衡，側翻撞上一旁的電線桿及護欄，車上有7名陸客受到輕傷，分別為一名男性及6名女性，所幸護欄支撐住車體，不致完全翻覆才避免更大傷害。

39歲司機吉迪猜表示，當時正從芭提雅萱儂律公園出發，前往曼谷Ramkhamhaeng 42附近某間飯店，沒想到會發生意外，因為其實在之前他就已經知道車子有問題，並且上報，但公司卻要他先開，回去後再慢慢修，還好控制得宜，沒有釀成更大災禍。

目前受傷遊客都被救援人員送往曼谷芭提雅醫院治療。警方也已介入調查事故經過及相關肇責。

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