美中達第一階段協議！　習近平致函川普：盼互相尊重處理分歧

▲ 劉鶴將習近平的信函交給川普。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導



美中10日在華府展開第13輪貿易談判，隔天宣布取得實質性的第一階段成果。美國總統川普（Donald Trump）11日在白宮橢圓形辦公室接見中國副總理劉鶴，收到來自中國國家主席習近平的信函。信中寫道，習近平期盼能在合作、協調與穩定的基礎上共同推動兩國關係發展，也能在處理分歧時互相尊重。

劉鶴11日在白宮親自將習近平的信交給川普，信封內有一張中文信件及一張英文譯本。根據白宮公開的英文譯本，習近平感謝川普對中國建政70周年的祝賀，以及川普將2人6月底出席日本大阪20國集團（G20）峰會時的合照寄給他。

習近平在信中指出，健康及穩定的美中關係符合兩國及全球利益，因此期望彼此都能依照他與川普同意的原則行事，在協調、合作與穩定基礎上努力促進雙方關係，也在互相尊重的基礎上處理分歧，擴大合作以達成互惠互利，使兩國關係循正軌發展。

習近平表示，國際社會與兩國人民都樂見貿易磋商團隊近來密切聯繫，展現出彼此的誠意。他也針對農產品議題提到，陸企近來加快採購美國黃豆與豬肉等農產品；美中協商取得進展，但最重要的仍是妥善解決雙方關切的問題，同時在其他領域也得到進展。

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