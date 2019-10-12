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成田羽田機場停止起降！關東降雨創紀錄　氣象廳發布大雨特別警報

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▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲ 颱風哈吉貝讓日本交通大亂，東京成田、羽田機場先後停止起降，鐵路、新幹線陸續停駛。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，多處地區出現淹水災情，各地河川水位急速上升，超過1600航班取消，成田機場及羽田機場今（12日）先後停飛國內、國際線航班。關東、東海地區已降下創紀錄的大雨，日本氣象廳也於當地下午3時30分左右（約台灣時間2時30分）發布最高級別的大雨特別警報。

日本放送協會（NHK）報導，哈吉貝颱風讓日本交通大亂，成田國際機場上午11時（台灣時間上午10時）以後的國內和國際線航班均停飛，羽田機場自當地下午2時起（台灣時間下午1時）停飛國內和國際線航班，且不允許班機降落。目前新幹線陸續暫停行駛，部分鐵路班次也取消。據瞭解，鐵路班次停駛的狀態可能持續至13日中午。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

此外，氣象廳稍早也針對靜岡縣、神奈川縣、東京都、埼玉線、群馬縣、山梨縣、長野縣發布大雨特別警報，強調這些地區已降下相隔數十年才能見到的大雨，甚至部分地區已出現淹水等災情。

以神奈川箱根町為例，當地上午11時至下午2時就降下209.5毫米的雨量，過去24小時降雨量衝破635毫米。此外，靜岡縣伊豆市市山過去48小時的降雨量達596.5毫米，是往年10月單月降雨量的2倍。其他地區也降下大雨，東京奧多摩町雨量來到388.5毫米，三重縣志摩市雨量377.5毫米，山梨縣南部町也出現361毫米的雨量。

三重縣的淹水災情嚴重，伊勢市楠部町多處民宅遭殃，至少25戶人家被水淹。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

根據氣象廳當地下午3時45分（台灣時間下午2時45分）的最新預報，目前哈吉貝颱風位在伊豆半島下田市南南西約130公里處，並以每小時30公里的速度朝北北東方向前進，最大瞬間風速來到每秒60公尺。

報導指出，神奈川縣為了應對相模原市的城山水壩（Shiroyama Dam）的水位上升情形，將於當地下午5時（台灣時間下午4時）緊急放水。

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▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

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