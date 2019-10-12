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2019畜產嘉年華登場　蔡英文：成功防疫阻絕境外！畜產共榮

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▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

▲蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文12日上午出席台南市永華市政中心舉辦的「2019畜產嘉年華」活動，總統蔡英文指出，台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，讓台灣與日本是東亞唯二沒有非洲豬瘟的地區，另經過22年的努力，將向世界衛生組織申請非口蹄疫疫區，預計2020年台灣豬肉製品將行銷全世界，畜牧業將更科技、更繁榮。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

為推廣台灣優質畜禽產品，宣導台灣畜牧產業發展現況，致力清除口蹄疫成果，以及政府防堵非洲豬瘟各項作為，10月12日在台南市永華市政中心舉辦「2019畜產嘉年華」活動，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、農委會主委陳吉仲，台南市長黃偉哲、立委林俊憲、市議員林宜瑾等多人與會。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡英文總統指出，1年來我們以最高標準加強防制非洲豬瘟防疫工作，在行政院長蘇貞昌帶領下，充分整合各部會，多管齊下，成功阻絕非洲豬瘟疫情於境外，目前台灣與日本是東亞唯二沒有非洲豬瘟的地區，接下來的防疫工作依然非常嚴峻，各單位用力配合繼續守護台灣豬肉產業。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡英文說，經過22年的努力，2019年7月口蹄疫拔針正式滿1年，將向世界衛生組織申請非口蹄疫疫區，預計2020年台灣豬肉製品將再次行銷全世界，這樣得來不易的成績，都是各防疫機關全體同仁的付出、共同努力的結果，將頒獎表揚各防疫單位，也感謝畜牧業，這是大家共同的成果。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡英文表示，畜牧業是重要的民生經濟產業，農委會積極引進科技，協助業者提升競爭力，像推動沼氣發電、光電的畜電共生，績效非常好，下半年擴大畜產類設備補助，像雞蛋洗選、自動化設備、污染防制設備等等設備，補助金額約2億元，推動校園營養午餐優先使用國產生鮮豬肉、洗蛋，獎勵採用可以朔源的國產食材，讓孩子午餐健康又安全，不管養豬、養雞、還是其他種類，「產品安全、環境友善、農民賺錢」是政府最高原則，會繼續與畜牧團體一起努力。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡英文總統隨後頒獎一一表揚全國各縣市防疫機關，並與得獎單位合影，而後前往「2019畜產嘉年華」現場攤位巡視打氣，並與現場小朋友親切互動，過程中蔡英文總統受到民眾熱情歡迎，蔡總統也親切回應，而後搭車離去。

▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）▲總統蔡英文出席「2019畜產嘉年華」活動，對台灣成功阻絕非洲豬瘟於境外，及申請非口蹄疫疫區表示肯定，並頒獎表揚防疫績優單位、參觀展示攤位。（圖／記者林悅攝，下同）
據了解，「2019畜產嘉年華」現場活動，包括：「農畜產市集」、「畜產成果展」、「畜產DIY」、「有獎徵答送好禮」、「好康限時拍賣」、「親子互動表演」、「親子遊戲區」等七大主題，內容精彩豐富，吸引眾多民眾到場，體驗台灣畜禽產業豐富多元的面向。

蔡英文10月12日下午1時30分，前往台南市永大路3段98號，主持蔡英文台南市後援總會揭牌授證，下午2時許，前往永康區國華街110號，參訪奇美醫院復華長照中心（永康區復華里活動中心2樓），而後於下午2時40分，出席台南永康區桂田酒店舉辦的蔡英文台南市競總百工百業授證大會，下午4時10分許參拜永康區大灣路「廣護宮」、下午5時參拜仁德區忠義路「忠義宮」。

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