「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」奧客批：熊貓員工很有問題　苦主出面打臉

▲一位網友發文指控熊貓外送員吃了他的餐點，結果被打臉。示意圖非當事人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

外送平台正夯，一位客人在臉書專頁《靠北熊貓》發文「我刷卡請外送員吃蔥抓餅」，指稱一位徐姓外送員取餐後遲遲不送到他家，打給店家店家也說被取消訂單，跟客服反應後也沒退錢，痛批熊貓底下的員工很有問題。此PO文引來被他指稱「吃蔥抓餅」的外送員回文打臉。

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▲客人指稱熊貓外送員吃了他的蔥餅，結果被打臉。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓，下同）



網友指稱，他刷卡買了小米蔥餅，但外送員取餐後卻一直停在派出所不肯送過來，他懷疑外送員在偷吃他的蔥餅。過了3天，他親自到店家詢問，老闆說外送員很早就來取餐，但接著就突然顯示被取消訂單。網友表示，他問了另一位外送員，透露取消訂單的原因是客戶沒接電話，但網友自稱都沒接到電話，跟客服反應也被以「態度差」為由拒絕退費，讓他相當不滿的說「你們熊貓底下的員工很有問題，看到客人用信用卡買單的就可以這樣是嗎？」

▲被指吃餐點的外送員直接留言，表示是因為地址在服務範圍外才會取消訂單。

對此抱怨，被他指名的外送員直接回文指出，你的訂單被取消不是因為沒接電話，而是因為變更地址超出1公里，而且地址已經不在服務範圍內，他只是按照公司規定回報派單，派單也指示此單取消。「至於為什麼你早上訂單司機可以幫你送，這就不是我們所能管的到的地方，也無法理解該司機為什麼沒按照公司流程走，也未告知你的這樣方式是錯的。」

這位奧客直接被打臉，引來許多外送員留言說「每個客人都想鑽漏洞都想改定位改地址極限距離點餐，請外送員吃剛好而已，投機取巧造成別人的困擾還想討拍R」、「原po怎麼沒出來回話」、「沒出來都被噴到天上去了 牠還敢出來？」。