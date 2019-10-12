「黑蔡部隊」把假日變國定抹黑日　蔡英文幕僚：政府人力低、謠言散播更快

▲總統蔡英文碧山巖開漳聖王廟參拜受到大量支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

選戰將近，總統蔡英文競選連任辦公室幕僚指出，近來發現假日已經成為敵對陣營「黑蔡部隊」的「國定抹黑日」；由於媒體、政府單位在假日人力都低度部署，可以躲過嚴謹的查證，而政府機關的反應速度相對較慢，使得謠言可以快速散播。

舉例而言，蔡英文在11日造訪位於台北市的動物醫院，開直播除了談自己想貓的經驗之外，更觸及嚴肅的「動物保護」議題；不過，被有心人士刻意發上挺韓國瑜的社群，指稱她帶貓去看醫生，卻動用上百人。但此文一出，馬上被粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」打臉，也有不少網友傻眼表示，「哪些人智商真的無法判別一件事的真假嗎？」

對此，蔡英文競選幕僚指出，隨著選舉越來越接近，團隊確實注意到網路上各種抹黑文、貼圖，LINE群組中的謠言有越來越多的趨勢，尤其假日更是高峰，國定假日幾乎變成「國定抹黑日」。

選務人士說，謠言類型，從極端的恐同、仇視婚姻平權，抹黑總統團隊貪污，一直到各種改圖、看圖說話，Youtube頻道也會隨即有相關的影片，從平面到電子，幾乎一應俱全。

選務人士觀察，假日期間，因為媒體、政府單位，乃至於選務單位相對人力上都低調部署，「選擇把假日當成國定抹黑日」，既可以躲過嚴謹的新聞查證，等到政府機關想到再回應時，謠言已經散播到一定程度。

不過，選務人士說，大家假日都有「待命班」，一但注意有謠言在傳，就會快速處理，馬上確認事實、確認澄清通路、確認澄清內容，然後快速回應。

▼有心人士利用假日抹黑蔡英文。（圖／2020韓國瑜總統後援會社團）



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