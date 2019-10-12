全台唯一！竹市46所市立中小學營養午餐　「三章一Q」100%達標

▲竹市46所市立中小學營養午餐「三章一Q」100%達標，獲農委會近3千萬獎勵金肯定。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市推動校園營養午餐食材採高標準把關，全市46所市立中小學的營養午餐皆通過行政院農委會推動的「三章一Q」標準，包括：食材需具「有機農產品標章」或「CAS台灣優良農產品標章」或「產銷履歷認證標章」等三標章，或具台灣農產品生產追溯QR code，新竹市內46所中小學全數符合標準，共獲農委會2969萬元獎勵金。「孩子的校園食安，市府來把關」，市長林智堅表示，竹市持續以最高標準把關營養午餐品質，照顧全市約4萬6千名中小學學童的健康。

▲林智堅市長陪同蔡英文總統視察關埔國小學童用營養午餐。



為了孩童「食」的安全、「食」的健康，從2017年即開始配合行政院農委會共同推動「學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵」政策，為第一批試辦6縣市之一；積極鼓勵學校午餐選用「有機農產品標章」、「CAS台灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」等三標章或具有台灣農產品生產追溯QR code標示（以下簡稱「三章1Q」）的生鮮食材為主，全市46所市立中小學100%達標，標章使用率也達到91.43%，為全台第一。

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▲「三章1Q」說明。

林智堅市長表示，農委會「三章1Q」獎勵金政策，僅要求「主要食材」（每道菜重量最重的生鮮食材）符合三章1Q即可申請補助。但為保障學童食的安全，新竹市政府要求全品項生鮮食材必須符合「三章1Q」，始能請領農委會專案補助，即使食材成本大幅提高，仍與團膳業者達成共識一起努力推動，目前全市市立中小學皆符合農委會補助標準，並獲農委會獎勵金2969萬元，是全台唯一全市中小學100%達標縣市，實屬不易。



「從根基開始，我們做好、做滿。」教育處黃錦能處長表示，新竹市所有學童午餐皆以公辦民營方式辦理，在尚未推動「三章1Q」成為試辦縣市之前，午餐契約中即嚴格規範食材選用的標準；一直以來，竹市中小學的營養午餐食材上桌前，就必須先通過具CAS、產銷履歷證明或農藥殘留檢驗合格證明的檢驗，提早打下良好基礎。

教育處表示，為確保營養午餐品質，相關作為包含設置17名營養師，以專業嚴格管理餐食及製程品質，並建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓午餐資訊更透明，也統一制定採購契約範本、訂定食材衛生安全與抽驗計畫；同時亦配合《學校衛生法》，實施學校午餐採用非基改食材政策，讓營養午餐產出的每一道程序都受到最嚴謹的把關。

教育處指出，目前46所中小學約4萬6千名學童，國小午餐每餐39元、國中每餐42元，其中除家長須負擔4元的非基改食材和基本燃料費用外，其餘由市府經費補助，以減輕家庭負擔，讓全市學童都能享用安全健康的營養餐點。

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