早了半年！武漢大學櫻花開了　校方：才十月份你清醒一點

▲武漢大學櫻花。（圖／網友孫若蜜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／綜合報導

向來以櫻花勝景聞名的湖北武漢大學，近日傳出原本花季為3到4月的櫻花，居然載10月份盛開。武大在微博上直呼，「等等，這才十月份你清醒一點，怕是又被武漢的氣溫搞暈了頭」。《湖北日報》指出，武漢今年立秋之後氣候一直偏暖，可能因此導致花開時間早於常年。

武漢大學微博11日po出9張校內櫻花的照片，搭配文字寫道，「咦？這白白嫩嫩的小臉，這熟悉曼妙的身姿，莫不是……小武家的櫻花！等等，這才十月份你清醒一點，怕是又被武漢的氣溫搞暈了頭～害！這幾枝小花花看起來不太聰明的亞子。」

▲武漢大學櫻花。（圖／周昱程提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《湖北日報》報導，近幾年武大秋天都有零星櫻花開放，但像今年成簇綻放的情況還比較少見。一位武漢大學生命科學學院博士介紹，植物開花基因需要受到適宜的光照周期和溫度的誘導調節，一旦合適的環境因數誘導出花原基的分化，加上水分養分條件適宜，就很容易出現反季開花的現象。

在抗戰期間，武大曾被日軍佔據，用以休養傷兵，為了緩解將士們的思鄉之情，並宣揚佔領意圖，日軍在1939年前後在武大校園，以及今天的櫻花大道上種植了約30棵從日本引來的櫻花樹，成為武漢大學櫻花的始祖。

抗戰勝利後，1949年初，有將櫻花樹砍掉的提議，當時駐守武漢的國民黨軍隊師長張軫的反對下作罷。隨著這批櫻花的生命週期屆至，在上世紀50年代逐漸凋零，1972年起為紀念中日邦交正常化，日方與旅日華人先後於當年以及1982年、1992年透過各種管道，贈送武大櫻花，逐漸形成如今的櫻花勝景。

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