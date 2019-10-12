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「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

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▲「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館。（圖／新竹市政府）

▲文化局精選6件以「東門城」為主題的館藏及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出形式陸續進入新竹市10所學校。（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市「典藏入校園」活動即日起展開，呼應新竹東門城190週年，以及結合美術館壓軸大展《重返凝視—黃志超與新竹典藏藝術家群》，文化局精選6件以「東門城」為主題的館藏及李澤藩美術館典藏作品，以數位複製輸出形式陸續進入新竹市10所學校，拉進學子與藝術之間的距離，讓學校也化身為微型美術館。

▲「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館。（圖／新竹市政府）

新竹市文化局現有347件典藏品，整飭後辦理典藏入校園活動，除了先以東門城為主軸精選6件，也邀請了典藏研究專家深入調查、詮釋這些典藏作品，並以此研究內容為基礎，舉辦兩場教師工作坊，並針對不同年齡層的孩子設計三款「典藏學習包」，讓教學者運用在引導孩子，或在故事中認識藝術家、或由操作分析典藏品的構圖和色彩、或從模型組構欣賞東門城建築脈絡，讓參與典藏入校園活動的學校能夠於教學上結合典藏學習包，讓學子們對典藏畫作能夠有更深入的印象與見解。

請繼續往下閱讀...

文化局局長黃竫蕙表示，「典藏入校」活動展出作品為典藏藝術家李澤藩、蘇秋東、陳在南、蔣瑞坑、何肇衢以及王昭堂以「東門城」為主題的畫作，其中5件是文化局典藏品，一件是李澤藩美術館典藏作品，期待不僅讓校園化身為微型新竹市美術館，也透過數位複製典藏畫作的近距離觀看，引領師生前往新竹市美術館欣賞真跡，使藝文資源與學校資源相互結合運用。

「典藏入校園」活動將分為兩個時間梯次，有5所國小、3所國中、2所高中，共於10所學校各自展出約一個月。第一梯次展出學校為大庄國小、西門國小、三民國中、光復高中與建功高中；第二梯次展出學校為東門國小、新竹國小、關埔國小、竹光國中與建華國中。

▲「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館。（圖／新竹市政府）

參與學校配合此項活動，也有對應的教學活動，以光復高中為例，在典藏入校園活動期間，在典藏入校園活動期間，除了讓學生了解東門城自60年代至今的變化，以及新竹前輩畫家的藝術成就外，更將邀請遠自日本而來的姊妹校共同欣賞此六件典藏畫作，透過兩校間的交流，將獨具歷史脈絡與在地文化特色的作品轉譯給更多人欣賞、了解，充分體現「藝術無國界」。西門國小則是透過「藝術導覽小尖兵」，配合學校自行設計的「典藏入校園」海報，讓學子化身為微型美術館導覽員，將6件典藏畫作資訊傳達給前來觀展之師生。

典藏入校園活動資訊：第一梯次：2019年10月9日至11月1日，大庄國小、西門國小、三民國中、光復高中、建功高中；第二梯次：2019年11月4日至11月29日，東門國小、新竹國小、關埔國小、竹光國中、建華國中，歡迎對藝文有興趣的師生及家長，到各校欣賞典藏之美，洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。

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