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2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

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▲ 2男直闖槓子寮砲台捕抓葉鼻蝠塞口袋 受驚嚇悶吱吱狂叫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 2男直闖槓子寮砲台捕抓葉鼻蝠塞口袋，受驚嚇悶吱吱狂叫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名文化資產守護員2日下午，在國定古蹟槓子寮砲台巡守時，發現2名男子直闖入砲台，進入防空洞內抓葉鼻蝠塞進口袋，蝙蝠受到驚嚇一直不斷吱吱叫，引起文資守護員注意，並拍下照片向市府反應。基隆市府表示，葉鼻蝠屬保育類，2名男子有違法事證，確認物種後將依法偵辦。

文化資產守護員表示，10月2日下午4時4分在槓子寮砲台巡查，發現2名男子騎機車停放後，人進入防空洞內抓葉鼻蝠後塞進口袋，當時蝙蝠受到驚嚇被抓，不斷發出吱吱叫聲音，引起他注意，立刻拍下照片並向市府反映。他指出，防空洞內目前仍有葉鼻蝠生長，沒想到竟會有人闖入捕抓。

文化局長陳靜萍表示，有關民眾違規闖入槓子寮砲台園區抓蝙蝠案，文化局獲報，該男子擅闖之違規車輛，已向基隆市警局交通違規檢舉專區舉報完成；民眾擅自抓蝙蝠情事，動保單位依法處理。

基隆動保所長陳瑞濱表示，葉鼻蝠屬保育類野生動物，依野生動物保育法第22條，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

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