貪吃猴採香蕉誤爬電纜遭電死　引起尖石山區大停電



▲尖石山區11日發生大停電，竟是猴子誤爬電纜所引起。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉縣道120線38公里處，11日凌晨發生電線桿走火案件，只是，警方到場後發現，原來是一隻猴子為了吃香蕉，誤爬電線桿造成觸電引發短路，被折斷的電線不斷冒出火花，還因此造成山區大停電，連柏油路都被燒出一個大洞。警方立即通知台電人員搶修，也協助猴子就近掩埋。





橫山分局新樂派出所，11日清晨6點11分接獲通報，位於縣道120線38公里處有電線走火、不斷冒出火花。警方獲報後趕往現場，發現電線桿上有折斷的電線觸及地面，還不斷冒出火花，柏油路受不了高溫也被融化。警方立即通知台電人員前來搶修，並於現場開啟警示燈、擺設三角錐，防止民眾經過發生觸電危險。



由於事故現場不斷出現肉類燒焦的味道，警方四處查看，果然在草叢中發現一隻烤焦死亡的猴子，經原住民警察蘇俊鴻從猴子獠牙長度研判，這隻猴子年約5至6歲，有可能是因為偷採香蕉，在攀爬電桿時觸電引發短路。



警方於於搶修人員移走電線後，並將猴子屍體就近掩埋，整個過程大約花了4小時。警方表示，尖石鄉近年來都陸續發生數次猴子攀爬觸電，引發停電造成居民生活不便，也因此建議台電是否能將電線地下化，或是將電桿與電線連結處，加強絕緣器材之包覆性，以減少動物誤觸傷及性命與住戶停電的困擾。

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