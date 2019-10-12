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起飛推力近2700噸、箭長87米！陸新一代載人火箭項目驗收

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▲新一代載人火箭預研項目順利驗收。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

▲大陸新一代載人火箭預研項目順利驗收。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

記者馬叔安／綜合報導

大陸「5米直徑模塊新一代載人火箭總體技術與工程應用」項目，9日通過中國載人航天工程辦公室組織的驗收，評審專家一致認為，該預先研究項目的成果可用於中國新一代載人運載火箭工程研製。於此之前，中國科學院院士歐陽自遠稍早表示，中國將於2020年探測火星。

中國航天科技集團11日於微博指出，該項目勾勒出新一代載人火箭總體雛形：箭長約87米，起飛重量約2200噸，起飛推力接近2700噸，LTO（奔月軌道）運載能力不低於25噸，此外，後續火箭的具體研製計劃，還將在工程總體和航天科技集團的安排下，不斷更新、完善、細化。

綜合陸媒報導，該火箭將充分繼承長征五號、長征七號等新一代運載火箭成熟的發動機技術，和高可靠飛行控制技術；同時簡化逃逸模式，提高了航天員的安全性，採用多台發動機並聯，千噸級捆綁載荷傳遞和箭體結構設計一體化等方法，並採用大量新材料、新工藝，使火箭運載效率有較大提高。

▲中國大陸火星探測器。（圖／視覺中國）

▲中國大陸火星探測器。（圖／視覺中國）

中國科學院院士歐陽自遠稍早表示，中國將於2020年探測火星，通過火星衛星、火星著陸器、火星車天地聯合探測火星。他說，火星繞著太陽轉一圈約需687天，所以一定要在關鍵的時候，才能進行探測。

他說，火星探測的首要科學問題，是期望在探測火星生命活動訊息上有所突破，並為火星本體科學累積資料，以及探討火星的長期改造，與今後建立人類第二個棲息地的前景。

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