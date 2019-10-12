裝車主賣報廢車…他手機修圖做「假行照」　拿路邊停放車輛去賣爽賺8000元！

▲新北一名周姓男子為詐取錢財，偽造路邊車輛行照後請報廢車場前來收購。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北一名周姓男子為詐取錢財竟偽造假行照佯裝車主，將停放路邊的轎車變賣給報廢車業者。不知情的業者在拖吊車輛時當場交付了8000元收購金，事後驚覺有異報警處理才發現被騙。新北地院依詐欺取財罪判周男3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

據判決，周男2018年3月29日中午在新北市中和區看見一台銀色小客車停放路旁，明知道這輛車為他人所有，但見巷內無人看管還是起了動念，他先是用手機上網下載不明車輛的行照竄改內容偽造出假行照，接著再聯絡報廢車業著潘姓女子，謊稱要販售報廢車。潘女聽完後不疑有他，隨即聯絡拖吊車業者戴姓男子前去拖車，戴男抵達現場確認完周男的假行照後，當場就交付了8000元收購金。

戴男回程途中回起憶剛剛行照裡所標註的黑色車子，再回頭看看他載回的銀色車子，驚覺事態不對立馬報警處理，同時轎車車主也因發現子不見而向警方報案。

審理時，周男坦承犯行表示懊悔，法官考量他僅有國中畢業且家庭貧寒情況，判處他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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