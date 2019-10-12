專程跑大陸看圓仔親戚　台灣「貓熊粉」為一張照片守8小時

▲台灣有一群貓熊愛好者。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／台北報導

台灣有一群熱愛的貓熊（大陸稱熊貓）的「貓熊粉」，他們為了欣賞與捕捉貓熊的身影，不惜在動物園中花大把的時間等候，甚至掏錢遠赴海外，其中的林博達在去年為了看貓熊，人生第一次踏上了大陸，前往重慶與四川等地，即使人在台北，他也會花一整天的時間在貓熊館前，只為了拍攝一張滿意的貓熊照片。

▲貓熊愛好者林博達。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「熊貓很療育，看著他們心情會變好。」這是林博達心中，貓熊最大的魅力所在，今年32歲的他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，2013年圓仔出生後，他便開始關注貓熊，在去年專程前往大陸，出發前先和當地的「貓熊粉」聯絡好細節，下了飛機連行李都顧不上放，直奔當地的貓熊基地。

▲林博達曾專程到大陸看貓熊。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他說，第一眼在大陸看到貓熊時很興奮，因為這是他第一次看到「團圓仔」以外的貓熊，「圓仔很多親戚都在那裡，像是曾祖母、爺爺、堂弟、堂妹和姑姑。」提起貓熊的家族譜系，林博達如數家珍。

▲貓熊。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「我現在唯一的娛樂就是來動物園」，林博達說，從他家到台北動物園，要花大約1個小時，他曾經為了拍到滿意的照片，在貓熊館前，從上午9點待到下午5點，「當作去看老朋友。」他說，二、三十年都想要繼續去。

除了林博達，台灣有許多貓熊愛好者的社團，例如有19萬人追蹤的「熊貓頻道iPanda」、3萬多人按讚的「熊貓好朋友」等，供同好們彼此交流想法和熊貓的影片、圖片等資源。

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