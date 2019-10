經典小說《一九八四》重演　蓬佩奧：NBA要勇於對抗中國

▲ 美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

NBA休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)因表態力挺香港,遭到中國全面抵制。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前以知名小說《一九八四》為例,認為中國正在鎮壓新疆的穆斯林族群,NBA了解這項事實後,應該要能勇敢對抗中國。

蓬佩奧在田納西州基督教顧問協會的演講中,談及這次NBA在中國引起的風暴,並以英國作家歐威爾(George Orwell)的小說《一九八四》舉例,認為NBA應該要勇於面對,「中國共產黨在新疆扣留、虐待100多萬名維吾爾族穆斯林,就像小說《一九八四》的劇情重新上演,我希望NBA能夠承認這點。」

同時,蓬佩奧接受媒體訪問時也指出,在美國的中國企業如果想要批評美國,就應該將相同的權利,擴及到在中國的美國企業,因為這些人有權發表不同意見.「只是一則推文,我想中國政府應該能擋得住。」

隨著NBA上海賽開打,不少中國網友因為休士頓火箭頓總經理摩瑞表態支持香港;加上NBA總裁席佛(Adam Silver)公開支持摩瑞言論自由,皆發起拒看NBA,甚至連央視都暫停轉播。

於1949年出版的《一九八四》(Nineteen Eighty-Four)主要探討政府權力擴張、極權主義,並對全體人民實施壓抑性統治。本書出版後引發熱烈討論,並延伸出老大哥、雙重思想、犯罪思想等用語,並在1998年被列入20世紀百大英文小說,1956年、1984年改編成電影。

