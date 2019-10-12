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柯文哲小內閣大調動！黃珊珊、薛春明16日到任副市長、秘書長

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▲▼柯文哲,張幸松。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲連假展開輔選行程。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣近期將有一波人事異動。日前證實將屆齡退休的秘書長張哲揚，預計在15日正式卸下職務，其秘書長職缺將由副秘書長薛春明補上；另外，預計接任副市長的台北市議員黃珊珊也會入府。薛、黃2人預計在16日到職，市府內部高階主管輪替，預計將帶來一番新氣象。

在任滿公職40年後，張哲揚確定將卸下市府職務，並一如日前對外所宣布，計畫轉往台灣民眾黨出任秘書長一職，把持黨務操作。而市府秘書長一職則將由副秘書長薛春明接手，薛擔任公職超過30年，熟悉市府大小運作，預計將可無縫接軌。

另外，在張哲揚正式對外宣布退休前，北市府便展開副秘書長的遴選作業，目前仍在尋覓適當人選中。據了解，台北市為台灣首都，在市府任官的曝光機會大，吸引有不少外縣市的資深公務員、科長級以上者投遞履歷。

而副市長部分，日前終於證實將入府加入柯團隊的是議員黃珊珊，預計也會在16日一起到任，而原任的副市長鄧家基，則將轉往悠遊卡公司出任董事長。過去鄧家基負責的府會聯繫工作，預計將由黃珊珊接下。

針對府內人事調動，北市府副發言人黃瀞瑩回應，現任副市長鄧家基預計在近期卸任，並由台北市議員黃珊珊接任，而現任秘書長張哲揚預計在本月中辦理退休，而秘書長的接任人選將在近期正式對外公告。
 

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