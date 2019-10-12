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習近平會見莫迪！兩人「古寺廟群」邊走邊談...一致認為：中印要相互尊重

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▲▼ 習近平會見莫迪。（圖／新華社）

▲ 習近平在金奈會見莫迪。（圖／新華社，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平11日前往印度進行第二次非正式會晤，並於金奈會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。期間，莫迪陪同習近平參觀馬馬拉普拉姆（Mahabalipuram）古寺廟群，並親自做講解，兩人邊走邊談，進行深入交流。

據《新華社》報導，習近平11日從下榻飯店驅車前往馬馬拉普拉姆古寺廟群，沿途隨處可見他的大幅照片，成千上萬各界群眾和青年學生揮舞中印兩國國旗歡迎，身著民族盛裝的青年男女歡快擊鼓，載歌載舞。莫迪在入口處迎接，對習近平來到金奈表示歡迎，隨後親自陪同參觀古寺廟。

▲▼ 習近平會見莫迪。（圖／新華社）

▲馬馬拉普拉姆古寺廟建於公元7至8世紀，由阿周那石雕、五戰車神廟、海岸神廟等古蹟組成。

習近平表示，「去年我同總理先生在武漢成功舉行會晤，引領中印關係進入新階段。我很高興應你邀請來到印度南端的泰米爾納德邦，對印度的瞭解可以更進一步。」

他接著指出，泰米爾納德邦同中國的交往歷史悠久，自古同中國海上貿易聯繫密切，是古絲綢之路的海上貨物中轉站；中印都是擁有幾千年歷史的文明古國，交流互鑒綿延至今，兩國先輩們克服重重障礙，開展廣泛交流，推動文學、藝術、哲學、宗教發展和傳播，雙方均受益良多。

習近平說，中印人文交流大有潛力可挖，雙方要以明年中印建交70週年為契機，開展更廣領域、更深層次的人文交流，共同倡導和促進不同文明對話交流，為雙邊關係發展注入更加持久的推動力，續寫亞洲文明新輝煌。

▲習近平與莫迪第一次非正式會晤。

莫迪則表示，馬馬拉普拉姆古寺廟群是印度文化遺產和建築的傑出代表，見證了印中兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫；經過幾千年的發展，印中兩國現在都已經成為重要新興經濟體，加強交流合作，對於兩國發展具有重要意義，也將促進全球進步繁榮，「印中文明古老深刻，其蘊含的智慧可以為解決當今世介面臨的各種挑戰提供啟示。」

之後，習近平在莫迪陪同下，觀看了代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈。兩人一致認為，「中印要相互尊重、相互學習、相互借鑒，攜手實現共同發展繁榮，實現中印兩大文明偉大復興。」

此次陪同習近平出訪的有中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

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