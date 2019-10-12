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有錢任性！杜拜酋長花「1.3億」買一匹馬：這種馬就是要這麼多錢

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實習記者陳妙津／綜合報導

杜拜酋長謝赫（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）近日豪花435萬6千美元，只為買下一匹被寄予厚望的1歲賽馬，價格震驚馬界。售出馬匹的英國種馬場Hazelwood Bloodstock經紀人歐布萊恩表示，價格讓人難以置信，我快被嚇死了。謝赫的代表斯特勞德（Anthony Stroud）則說，這是一匹有潛力的馬，如今是謝赫的最愛，雖然花費比我們想像的更高，但就是要這麼多錢才能買到這種馬。

據CNN報導，歐洲最大的賽馬拍賣行塔特索爾（Tattersalls）的一周歲賽馬拍賣會是有錢人的年度大戰，而今年10月剛落幕的拍賣會中，最高價的馬匹由杜拜酋長謝赫買下，共花了435萬6千美元（約新台幣1.3億元），也讓馬界專家驚呼連連。

▲▼杜拜酋長謝赫（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）。（圖／翻攝自FB／His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）

▲杜拜酋長謝赫（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）。（圖／翻攝自FB／His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）

雖然斥資鉅額，但謝赫並不以為意，因為他本身便對賽馬產業頗有興趣，並創立賽馬機構高多芬（Godolphin），擁有自己的育種機構，本次買下的巨額賽馬便是因在會上與對手古摩亞（Coolmore）競爭叫價所致。

賣出馬匹的經紀人歐布萊恩（Adrian O'Brien）說，「這是場理想的交易，能帶給客戶夢想和希望，看到這匹馬的每個人都會喜歡牠。」塔特索爾拍賣行今年共賣出164匹1歲賽馬，總價超過4500萬美元。（約新台幣13.8億台幣）

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