中國大媽遊南韓欲跳樓「倒掛飯店5F」　路人抓她腳踝苦撐40分鐘獲表揚

▲ 陸客欲跳樓輕生，所幸被當地人撞見獲救。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾江南日前發生一起意外，一名61歲中國女遊客試圖從飯店5樓窗戶跳樓輕生，所幸一名南韓男子路過時抬頭目睹，趕緊前往營救，成功挽回這名婦女的性命，日前更獲頒「社區市民警察」獎狀。

49歲朴姓男子9月30日上午7時28分左右正欲前往工地工作，走在江南區驛三洞時突然聽見一陣呼救聲，往聲音來源一看，便看見一名婦女倒掛在一間飯店5樓窗戶外，腳踝被飯店房間內的人抓住。

朴男察覺狀況緊急，馬上跑進飯店，叫上飯店工作人員一起上樓，進到房間便看見一名30多歲女子一面哭泣一面奮力抓著欲跳樓的母親腿部。為避免發生悲劇，朴男趕緊上前一同抓住婦女腿部。待警方抵達現場後，婦女的女兒已經累到無力，朴男則繼續和警察一同拉住這名女陸客的腳踝，直到隨後抵達的消防隊員約在8時10分以梯子救下婦女。

警方指出，試圖跳樓的61歲陸女幾天前和34歲的女兒一起到南韓旅遊，而婦女原先就患有憂鬱症，當天才會有輕生念頭。

見義勇為的朴男在救援人員抵達之前全力抓住婦女長達40分鐘，受訪時則表示，很遺憾看到來觀光的外國人發生這種事，「看到有人倒掛在窗戶外怎麼能袖手旁觀呢？不論是誰都會跟我一樣去幫忙的」，11日獲頒首爾江南警察署頒發的「社區市民警察」表揚獎狀。

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