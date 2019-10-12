遭點名官邸「大魚大肉請吃飯」　蘇嘉全駁斥選舉綁樁

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

有媒體報導，國民黨接獲總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全等府院黨高層，利用行政資源綁選戰的訊息越來越多，甚至點名蘇嘉全分別於今年1月、5月兩度邀各工會理事長到官邸「大魚大肉請吃飯」。對此，蘇嘉全12日表示，身為國會議長與不同產業的工會一向交流緊密，因為工會代表著廣大基層勞工的權益，對於有心人過度解讀為選舉綁樁，令人感到非常遺憾。

有媒體12日報導，距大選3個月，國民黨接獲陳菊、蘇嘉全等府院黨高層，利用行政資源綁選戰的訊息越來越多，連公營事業工會也被挾制。其中更點名蘇嘉全分別於今年1月2日、5月30日就兩度邀各工會理事長到官邸「大魚大肉請吃飯」。

蘇嘉全12日上午表示，身為國會議長與不同產業的工會一向交流緊密，因為工會代表著廣大基層勞工的權益，透過工會的反應，能夠真正了解勞工的需要，並體察到最真實的民情。

蘇嘉全說，對於有心人過度解讀為選舉綁樁，令人感到非常遺憾，因為這代表他們心中只有選舉，而沒有想到人民。

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