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僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

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▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不少海外華僑，今年趁著雙十國慶回台參加慶典活動，也特地去「相親、找老伴」，使桃園美滿服務中心雙十連假期間好熱鬧！一名83歲在紐約領有老人社會福利金的張爺爺，希望回台找老伴可以「落葉歸根」；28歲的王姓科技工程師，是個小留學生，因經商的父親希望他找國人結婚，也回台相親，期找到合適對象。

不過，社工人員統計，今年雙十回台找伴的有31人，只有6人希望回台定居，其他25人還是選擇當「華僑」！中壢美滿服務中心主任徐乃義指出，每年雙十節總有不少海外留學生回台參加國慶大典，並且也藉此回台找對象，美滿中心統計，1998年回台報名參加未婚聯誼及「第二春」人數最多達281人，2001年最少只有9人。

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▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

以「成功率」而言，2012年最多有24對成功，2018年回台的62位中，只有2對仍在「互動」中，看來成果似乎不佳。目前住在紐約的83歲張爺爺，38歲到美國舅舅的餐廳打工，後來擔任廚師，也結婚生子，孩子也娶了中國媳婦，繼續在美國餐廳幫忙，張爺爺老伴在3年前往生，今年回台找希望找到老伴，一起回到新北的老家「落葉歸根」。

▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

▲中壢美滿服務中心未婚及「第二春」聯誼。（圖／資料照非當事人／美滿提供）

張爺爺告訴徐乃義說，在美國看到華文報紙，報導一位90多歲徐姓退伍軍人在中壢美滿中心找到理想另一半；也看到許多老夫老妻相互扶持的和樂故事，讓他萌生再覓伴侶的念頭。徐乃義指出，追求幸福是每個人權利，無關年齡大小，歡迎想尋找人生伴侶者，都可與美滿中心聯絡，電話03-4257457。

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