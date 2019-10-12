區議會選舉24日登場　港府局長：若暴力影響特首有權延後

▲香港近日發生多起警民衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港即將在24日舉行區議會選舉，政制及內地事務局局長聶德權12日表示，依照相關法例，若出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情況，可能影響選舉，在最嚴重情況，行政長官有權決定押後（延後）選舉。他並指出，有不同的應急機制，選管會密切監督情況。

《香港01》報導，於12日參與港台節目的聶德權說，如今已做好一切籌備工作，但同時也有預備應急方案，因應不同情況有不同的應急機制，選管會密切監督情況，另有危機管理委員會審視情況後亦會給予建議。

▲香港行政長官林鄭月娥。（圖／路透）

聶德權說，當局研判的準則包括投票和點票會否出現問題，範圍小至一個票站，大至一個選區或全港。他假設，若受影響情況去到全港性，便可引用《區議會條例》第38條押後選舉。

至於會否引用《緊急情況規例條例》，也就是所謂的《緊急法》押後選舉，聶德權表示現有機制已可處理，現已留12月1日為後備投票日，假設當日又未能舉行選舉，導致未能明年1月1日前不能再有選舉，當局便會修訂相關條例，經立法會三讀通過後安排另一個選舉日期，屆時1月1日起便會是區議會「真空期」，但是他不能確認「真空期」有多久。

此外，關於支持「五大訴求」的參選人會否被取消資格，聶德權強調，按法律辦事，法例列明參選人需要擁護《基本法》及效忠特別行政區，選舉主任會按相關事實決定。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！