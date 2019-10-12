流感季節來臨　11/15起國小至高中接種疫苗！學齡前幼兒12/8開打

▲目前公費流感疫苗規劃自11月15日起為國小至高中學生及醫事人員分批接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣流感疫情每年自11月下旬開始升溫，12月至隔年3月為流行高峰期，教育部提醒，教職員工生平時應維持健康生活形態，提升自身免疫力，留意自身健康狀況，如有出現類流感症狀，應盡速配戴口罩就醫，並落實生病在家休息，不上班、不上課、落實勤洗手等措施，學校也應注意教室空氣流通，以防呼吸道傳染疾病傳播。

依據衛生福利部疾病管制署108 年度流感疫苗接種計畫，今年將提供600萬劑公費流感疫苗，目前公費流感疫苗規劃自11月15日起為國小至高中學生及醫事人員分批接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。另外也鼓勵未具公費接種資格的民眾，可自費接種一劑流感疫苗，降低群聚感染發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲教育部提醒，請記得多運動、勤洗手、戴口罩、及早治療。（圖／記者張一中攝）

流感病毒是經由飛沫及接觸傳染，引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等症狀，人潮擁擠處易快速傳播。教育部呼籲，由於校園內同儕接觸頻繁，有咳嗽症狀的教職員工生務必戴上口罩，盡可能與旁人保持適當距離，咳嗽時請用手帕或衛生紙摀住口鼻（遇緊急打噴嚏時，請用衣袖掩口鼻），使用過的衛生紙請丟入加蓋的垃圾桶，並養成勤洗手習慣。

教育部提醒，請記得多運動、勤洗手、戴口罩、及早治療。有關流感相關防治措施可至疾管署網站，或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922洽詢。

