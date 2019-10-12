　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送人生酸甜苦辣，原PO一次嚐盡！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送行業正夯，更讓不少失業民眾找回自信！一名高薪經理驟然失業，事業沒了，連老婆都跑了，起初他認為，放下身段當外送員很丟臉，殊不知這一行反讓他看盡人生百態，更玄奇的是，原PO靠送餐，再次把老婆給追回來，讓大批網友看了熱淚盈眶，「很感人，看到最後真的有哭！」

一名40歲人夫在臉書《靠北Ubereats》分享失業、婚姻觸礁的逆轉故事，他透露，4個月前仍是一位高階主管經理職，豈料天算不如人算，「我浪費了人生精華的十數年給公司，公司卻說裁員就裁員，讓我的一身經驗才華不受尊重，把我的職位留給剛大學畢業的小兔崽子。但誰不知道那個混X是董事長的外孫？」

請繼續往下閱讀...

備受打擊的原PO開始藉酒消愁，開始用酒精麻痺自我，「我今年都快40了，我實在不知道我該如何東山再起？」他頹廢的模樣更讓老婆看不下去，兩人每天吵架，「她氣我沒有男人的擔當，我氣她沒有女人的包容」，最後老婆忍不住了，丟下一張離婚協議書後，頭也不回離開冷冰冰的家。

渾渾噩噩過了一個月，原PO全身仍充滿酒味，「洗衣籃裡的衣服一件一件，又髒又亂，好像幾年都沒人洗了，地板又髒又臭，依稀聞的到已經臭酸的啤酒味。」他忽然清醒了，拚命狂喊老婆名字，卻再也沒人應答，「我這才想到，原來一個月前她扔給我的離婚協議書，是認真的，她真的離我而去了。」

原PO打開手機睹物思人，「看著老婆的笑容在桌面，（我）忍不住哭了出來。」俗話說，老天關上了一扇門，必然會為你打開另一扇窗，原PO赫見老婆曾幫安裝外送APP，他忽然閃過一個念頭，或許能靠外送重建人生新舞台。

「這是我送的第一張單，是一個大學生！」原PO咒罵，對方一臉睡意從宿舍走下來，毫無表情拿走麥當勞，一句謝謝都沒有，「之前的十幾年，我都在辦公室裡吹著冷氣領著高薪，現在竟然他X的要送個餐點給大學生。」

「我送的第二張單，是一個豪宅區的貴婦！」原PO抱怨，抵達警衛室換證時，對方一臉狐疑看著自己，「我想他應該是很懷疑我這把年紀了還做這工作是不是沒有羞恥心吧？我笑了，為了活下來，我真的沒有羞恥心了。」至於貴婦雖然客套說了謝謝，便拿走餐點，「很敷衍，很貴婦，可以。」

原PO開始漸漸熟悉客人沒血沒淚的態度模式，直到某日，客人要求送餐到3樓，他壞嘴抱怨，「這又是哪個廢物訂的？沒有腳是不是？是不會下來拿餐點是不是？」結果門一開，男客人坐在輪椅上，「還真的沒有腳！」原PO一臉慚愧，而對方則熱情喊話，「大哥不好意思，還麻煩你送上來，我腳不太方便，造成困擾真的很不好意思」，離開前，對方還遞上一瓶礦泉水，直呼「大哥天氣熱，記得多喝點水。」他把礦泉水給我，「真的很謝謝您送餐點上來，非常謝謝您。」

原PO開始自我矯正，「工作可能有薪水高低之分，卻沒有貴賤之別，是我把自己看輕了，是我看不起我自己，做外送員又如何？」心態轉變後，他笑稱，外送員真的看盡人生百態，開始跟大學生打屁聊天，跟貴婦鄰居聊是非，原來她丈夫外遇，卻死撐面子不敢離婚，「各種八卦各種三八事情一大堆，雖然錢很少很累，但至少我不會餓死，那也還行。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼Uber Eats,美食外送,外賣（圖／記者李毓康攝）

▲原PO當外送員，人生再次逆轉！（圖／記者李毓康攝）

原PO人生彷彿八點檔上演，這次接單來到春水堂取餐，忽然間觸景傷情，「我還記得老婆當年跟我談戀愛的時候，我們也常常去那裡吃飯，看完電影逛完街之後，我會帶她去那兒吃個功夫麵，兩個人喝一杯珍珠奶茶…我突然想起那些約會的感覺。」一路把熱呼呼餐點送達地址後，前來應門的居然是老婆的同事小彤！

兩人尷尬相視，同事直言，「你們是不是吵架了？她說她要跟你離婚，還住在我這裡一陣子了。」而原PO也坦誠相告，「是我太沒用了，我想老婆要跟我離婚是正常的，只是我以為她回娘家去了，沒想到是在妳這裡。」同事則默默透露，其實這一份餐點就是原PO老婆要吃的。

隔天同樣的餐點跟地址再度跳出來，原PO滿心歡喜送餐，豈料，同事卻震撼告知，「我昨天跟她說你在做外送，她似乎很開心你振作起來了。可是她說，她已經交了男朋友了，聽說姓吳的樣子！」原PO強忍著男兒淚，嘴上說祝褔，但內心卻是心如刀割。但說也奇怪，那一陣子老婆還是繼續叫外送，直到某天，開門拿餐的人換了，事隔多月，老婆終於出現在眼前。

「離婚協議書你簽了嗎？」只見老婆一臉凝重，原PO則一臉歉意回應，「我還帶在身上呢，就怕沒機會給妳」，空氣中瀰漫尷尬氣氛，原PO先打破沉默，痛心喊話「恭喜妳，妳單身了。我知道妳交男朋友了，姓吳是吧？祝妳幸福，我絕對衷心祝福。」

正當原PO說出最後一句，「先這樣吧，祝妳用餐愉快」，準備轉身離去時，老婆竟直呼，「吳先生，請留步！」原PO一臉錯愕表示，「什麼吳先生？我姓王。」老婆露出似笑非笑的眼神表示，「跟我離婚的男人姓王，你姓吳！」但原PO還是不解再問「我為什麼姓吳？」老婆終於笑了，靦腆解釋「Uber Eats，吳柏毅。」

兩人破鏡重圓，老婆霸氣開口，「我希望那個每天只會借酒裝瘋的王先生已經死了，不知道吳先生您願不願意跟小妹交往？」同時也訴苦這一段時間心情非常難耐，「我知道你不會讓我失望，只是你這次沉淪太久了，我有點難過。」最後，老婆當場撕毀離婚協議書，感動表示，「失業又如何？做外送員又如何？我什麼都不要，我就要你跟當年一樣充滿熱忱，充滿希望…我就要你像當年一樣愛我就好。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
路邊「結石狀豆豆」女兒硬要！媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼
讓座魔人逼讓「非博愛座」給抱小孩乘客！她神回打臉..氣炸秒搶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

螳螂當寵物養…三角愛心小臉超可愛　把獵物撕成兩半像折樹枝

外送員搏命送餐！三大外送平台勞雇保險大不同　網嘆：交通夠亂了外送員又參戰

「長灘島一條線」超露被肉搜　台女喊冤　網一搜「網拍」嚇呆：不是這樣穿的

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

影／說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

叫外送！客人喊餐放客廳　熊貓妹進屋撞見「內褲宅男+雙人床」...結局超盡責

謝謝再連絡！第一次約妹「狂踩7地雷」被貼怪咖標籤...沒下次了

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

流感季節來臨　11/15起國小至高中接種疫苗！學齡前幼兒12/8開打

盼「食農教育」立法　陳吉仲：白米背後涉及文化、環境、生態「價值超過2千億」

路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

頭城到坪林龜速30公里！國5北上恐塞到半夜　國道今有9大地雷路段

小萌獸「黃喉貂」攻擊力爆表　網嗨翻：當100元圖案一定很棒

展華書局12月底熄燈！　台南北門路又一老店關門…網哀號：大學的回憶

《黑色終結令》男星勞勃佛斯特腦癌病逝　享壽78歲

強颱哈吉貝日本觸陸！　超商「像在賣貨架」：杯麵、肉類、麵包全掃空

上課到一半！男老師突衝廁所...教室音響炸出「啊嘶」一聲　糗爆求陰影面積

站上斷崖眺望太平洋！台東海景秘境餐廳　限量燉牛肉綿密入味

僑胞雙十回台「最重要的事：相親啦！」　中壢美滿中心好熱鬧

東涌警長3分鐘化解對立！　「超冷靜手法」引全場鼓掌...網讚：真正的香港警察

芝加哥公牛隊LOGO崩壞！傑出180一轉秒變「機器人趴螃蟹」　球迷看完…安內母湯

阿Ben揪老婆徐小可日走2萬步　沒達標繼續走...原因曝光！

桑契斯7.2局無安打封鎖紅雀　國冠G1國民2比0 1安打完封勝

荷蘭公開賽／白馭珀65分鐘三局大戰退中國　攜手廖蘇配進4強

生活熱門新聞

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

3大哥談判「女兒玩偶不見」神展開

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

蘋果盒內藏5千元　女友臉綠分手

好市多賣GODIVA冰一杯超狂83元　網急搬3盒結帳

餐廳吃飯叫外送　要清潔費給負評

他聞香茅「秒頭痛」　真相長知識

富爸逼女分手「7年後被判刑」　摩托車男：祝您二審順利

哈吉貝6字型颱風尾　下周濕涼變天

貓咪誤觸變電箱　斗南3780戶停電

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

好市多收費停車！她讚「真實人潮」

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

更多熱門

相關新聞

外送員搏命送餐！三大平台勞雇保險比一比

外送員發生第一起死亡車禍事件，但是隨著外送商機興起，外送員為了趕時間搶送餐險象環生的現象更是經常發生，超速、違規轉彎、看導航不看路況等等都屢見不鮮，這也讓外送員商機所衍生的各種交通亂象與勞保職災等議題無法被漠視。

客人叫外送　熊貓妹進屋見內褲男

外送員變電箱當桌扒飯　他拍照：至少我還有椅子

外送員照定位送餐跑錯　女大生提醒讓他變臉

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

關鍵字：

經理失業外送員UberEats

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面