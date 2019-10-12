失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉...網刷一排星：哭惹

▲外送人生酸甜苦辣，原PO一次嚐盡！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送行業正夯，更讓不少失業民眾找回自信！一名高薪經理驟然失業，事業沒了，連老婆都跑了，起初他認為，放下身段當外送員很丟臉，殊不知這一行反讓他看盡人生百態，更玄奇的是，原PO靠送餐，再次把老婆給追回來，讓大批網友看了熱淚盈眶，「很感人，看到最後真的有哭！」

一名40歲人夫在臉書《靠北Ubereats》分享失業、婚姻觸礁的逆轉故事，他透露，4個月前仍是一位高階主管經理職，豈料天算不如人算，「我浪費了人生精華的十數年給公司，公司卻說裁員就裁員，讓我的一身經驗才華不受尊重，把我的職位留給剛大學畢業的小兔崽子。但誰不知道那個混X是董事長的外孫？」

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備受打擊的原PO開始藉酒消愁，開始用酒精麻痺自我，「我今年都快40了，我實在不知道我該如何東山再起？」他頹廢的模樣更讓老婆看不下去，兩人每天吵架，「她氣我沒有男人的擔當，我氣她沒有女人的包容」，最後老婆忍不住了，丟下一張離婚協議書後，頭也不回離開冷冰冰的家。

渾渾噩噩過了一個月，原PO全身仍充滿酒味，「洗衣籃裡的衣服一件一件，又髒又亂，好像幾年都沒人洗了，地板又髒又臭，依稀聞的到已經臭酸的啤酒味。」他忽然清醒了，拚命狂喊老婆名字，卻再也沒人應答，「我這才想到，原來一個月前她扔給我的離婚協議書，是認真的，她真的離我而去了。」

原PO打開手機睹物思人，「看著老婆的笑容在桌面，（我）忍不住哭了出來。」俗話說，老天關上了一扇門，必然會為你打開另一扇窗，原PO赫見老婆曾幫安裝外送APP，他忽然閃過一個念頭，或許能靠外送重建人生新舞台。

「這是我送的第一張單，是一個大學生！」原PO咒罵，對方一臉睡意從宿舍走下來，毫無表情拿走麥當勞，一句謝謝都沒有，「之前的十幾年，我都在辦公室裡吹著冷氣領著高薪，現在竟然他X的要送個餐點給大學生。」

「我送的第二張單，是一個豪宅區的貴婦！」原PO抱怨，抵達警衛室換證時，對方一臉狐疑看著自己，「我想他應該是很懷疑我這把年紀了還做這工作是不是沒有羞恥心吧？我笑了，為了活下來，我真的沒有羞恥心了。」至於貴婦雖然客套說了謝謝，便拿走餐點，「很敷衍，很貴婦，可以。」

原PO開始漸漸熟悉客人沒血沒淚的態度模式，直到某日，客人要求送餐到3樓，他壞嘴抱怨，「這又是哪個廢物訂的？沒有腳是不是？是不會下來拿餐點是不是？」結果門一開，男客人坐在輪椅上，「還真的沒有腳！」原PO一臉慚愧，而對方則熱情喊話，「大哥不好意思，還麻煩你送上來，我腳不太方便，造成困擾真的很不好意思」，離開前，對方還遞上一瓶礦泉水，直呼「大哥天氣熱，記得多喝點水。」他把礦泉水給我，「真的很謝謝您送餐點上來，非常謝謝您。」

原PO開始自我矯正，「工作可能有薪水高低之分，卻沒有貴賤之別，是我把自己看輕了，是我看不起我自己，做外送員又如何？」心態轉變後，他笑稱，外送員真的看盡人生百態，開始跟大學生打屁聊天，跟貴婦鄰居聊是非，原來她丈夫外遇，卻死撐面子不敢離婚，「各種八卦各種三八事情一大堆，雖然錢很少很累，但至少我不會餓死，那也還行。」

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▲原PO當外送員，人生再次逆轉！（圖／記者李毓康攝）

原PO人生彷彿八點檔上演，這次接單來到春水堂取餐，忽然間觸景傷情，「我還記得老婆當年跟我談戀愛的時候，我們也常常去那裡吃飯，看完電影逛完街之後，我會帶她去那兒吃個功夫麵，兩個人喝一杯珍珠奶茶…我突然想起那些約會的感覺。」一路把熱呼呼餐點送達地址後，前來應門的居然是老婆的同事小彤！

兩人尷尬相視，同事直言，「你們是不是吵架了？她說她要跟你離婚，還住在我這裡一陣子了。」而原PO也坦誠相告，「是我太沒用了，我想老婆要跟我離婚是正常的，只是我以為她回娘家去了，沒想到是在妳這裡。」同事則默默透露，其實這一份餐點就是原PO老婆要吃的。

隔天同樣的餐點跟地址再度跳出來，原PO滿心歡喜送餐，豈料，同事卻震撼告知，「我昨天跟她說你在做外送，她似乎很開心你振作起來了。可是她說，她已經交了男朋友了，聽說姓吳的樣子！」原PO強忍著男兒淚，嘴上說祝褔，但內心卻是心如刀割。但說也奇怪，那一陣子老婆還是繼續叫外送，直到某天，開門拿餐的人換了，事隔多月，老婆終於出現在眼前。

「離婚協議書你簽了嗎？」只見老婆一臉凝重，原PO則一臉歉意回應，「我還帶在身上呢，就怕沒機會給妳」，空氣中瀰漫尷尬氣氛，原PO先打破沉默，痛心喊話「恭喜妳，妳單身了。我知道妳交男朋友了，姓吳是吧？祝妳幸福，我絕對衷心祝福。」

正當原PO說出最後一句，「先這樣吧，祝妳用餐愉快」，準備轉身離去時，老婆竟直呼，「吳先生，請留步！」原PO一臉錯愕表示，「什麼吳先生？我姓王。」老婆露出似笑非笑的眼神表示，「跟我離婚的男人姓王，你姓吳！」但原PO還是不解再問「我為什麼姓吳？」老婆終於笑了，靦腆解釋「Uber Eats，吳柏毅。」

兩人破鏡重圓，老婆霸氣開口，「我希望那個每天只會借酒裝瘋的王先生已經死了，不知道吳先生您願不願意跟小妹交往？」同時也訴苦這一段時間心情非常難耐，「我知道你不會讓我失望，只是你這次沉淪太久了，我有點難過。」最後，老婆當場撕毀離婚協議書，感動表示，「失業又如何？做外送員又如何？我什麼都不要，我就要你跟當年一樣充滿熱忱，充滿希望…我就要你像當年一樣愛我就好。」

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