路邊撿記憶卡...竟藏12段詭異「裸女虐待片」！揭發謀殺棄屍案

▲一張記憶卡揭發恐怖虐待謀殺案。（圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）日一位居民在路邊撿到一張詭異的記憶卡，沒想到意外揭穿一樁謀殺案。一名女子在旅館全裸被虐待致死，之後還慘被棄屍在公路旁。幸好警方查閱記憶的內容後，順利逮捕到兇手，並以一級謀殺罪起訴。



9月30日，一位當地居民在一間汽車用品店前面撿到一張記憶卡，上面還寫著「萬豪酒店兇殺」，裡面有39張照片和12段影片，其中一段內容是一名裸體、全身重傷的女子遭到虐待，女子倒在旅館的地上，施暴男則是大吼要對方去死，女子無力反抗，最後被勒死，幾張照片也可以看到，女子裸體倒地，臉上滿是瘀青傷痕。另一段影片中，兇手把女屍包在白色床單裡面，走過飯店的停車場。

調查指出，這些影片的拍攝日期是9月4日，到了10月2日，警方在蘇厄德公路（Seward Highway）附近發現一具女屍，後來證實就是影片中被虐的30歲女子喬亨莉（Kathleen Jo Henry）。

打人是48歲的南非移民史密斯（Brian Steven Smith），他在8日搭機回到安克雷奇的時候，因為南非的口音而曝光身分，被警方逮捕，並以一級謀殺罪起訴，保釋金為75萬美元。

▲史密斯遭到逮捕。（圖／翻攝自adn.com）

警方目前還不清楚喬亨莉是如何與史密斯聯絡上的，不知道兩人是否本來就認識，也不清楚為什麼喬亨莉會跑到那間旅館去，僅表示目前還在調查案情，但也感謝撿到記憶卡的那位居民，若是沒有這個證據的話，整起案件不會有那麼多進展。

喬亨莉來自伊克（Eek），之後搬到安克雷奇居住，她14歲就輟學，2007年時因為多項攻擊、危害公共秩序、危險駕駛、侵入民宅等罪刑被逮捕入獄，2012年坐牢期間，考到了普通教育發展證書（GED），最近一次被逮捕是今年1月。史密斯則是於2014年跟阿拉斯加女子畢斯蘭（Stephanie Bissland）結婚，之後就住在這裡，在9月20日才剛獲得公民身分。

畢斯蘭則是在受訪的時候提到，史密斯是個很好的丈夫，從沒沒出現過任何暴力傾向。刀時她正在維吉尼亞州拜訪家人，突然出現兩名來自阿拉斯加的警察要找她，聽到丈夫被指控的罪行之後感到非常的震驚，「我不相信這一切，我會支持他，陪伴著他，幫他度過這一切」。