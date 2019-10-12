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加油站搶行動支付商機　推每公升最多降4.2元有感優惠

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▲加油,中油,油價,汽油。（圖／記者林敬旻攝）

▲中油將推出自行開發的「中油PAY」，預計在11月中旬上線。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／綜合報導

行動支付近年來已悄悄成為台灣人的消費習慣之一，而各大加油站也為了搶搭這波風潮，先前早已開放支援多種行動支付如Apple Pay、Samsung Pay，以及Google Pay等。不過字第四季開始，有加油站準備推出自家的行動支付，並以綁定會員、搭配紅利點數的方式來搶佔行動支付這塊餅，再配合上特定的加油日，每公升有機會最多省下4.2元。

據了解，中油將推出自行開發的「中油PAY」，預計在11月中旬上線，且為了刺激消費者下載使用，屆時將會推出會員紅利點數加倍送的優惠。

請繼續往下閱讀...

而若是下載全國加油站的行動會員卡，不但可藉此查詢一般的消費資訊（如點數、會員消費記錄）外，首次下載使用的用戶還會贈送每公升降價2元的優惠券，且還會不定期的贈送優惠券。

而台亞與福懋兩家加油站雖未推行自家的行動支付App，不過也都有支援一般的手機行動支付功能，不過優惠僅比照一般的實體信用卡優惠；值得注意的是，台亞今年第四季的信用卡優惠，是為使用國泰世華台塑聯名卡就能享有自助加油每公升降1.2元優惠，若搭配上每公升2元的加油金折抵，以及週三的「現折25元」優惠，預計週三每公升最多將可降4.2元，對於開車族來說相當有感。

而在福懋加油站方面，行動支付也將比照一般的實體信用卡，不過若是車主採用自助加油，並使用國泰世華台塑聯名卡可享有每公升降價1.2元，再搭配上每週三加油日加油金每公升2元折抵，預計每週三加油最多每公升最高降3.2元。

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