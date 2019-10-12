見高職妹起邪念..他職業操守丟一旁！校車上「前後擺動」　車內激烈狂晃

▲2名客運司機見到心智有缺陷的小言，竟乘機性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／綜合報導

桃園市吳姓、胡姓公車司機，見到搭車的高職妹小言（化名）心智有缺陷，竟然分別在小言住處、摩鐵，甚至是校車上性侵她。事件曝光後，法院分別判吳男、胡男有期徒刑2年、1年10月，高院將上訴駁回。可上訴。

吳男、胡男2人因擔任公車司機認識年僅18歲的小言。2014年4至9月間，吳男見她心智有缺陷，竟分別在小言家、摩鐵等處發生6次性關係，其中5次為小言成年前、1次為成年後；擔任校車司機的胡男則在2014年6至8月間，先於公車內性侵小言3次，事後又帶著小言在自己的轎車內大搞車震1次。

2人惡行曝光後，對於犯行坦承不諱，並在偵查時，申請參加「修復式司法試行方案」，與小言媽媽達成協議，也分別寫下悔過書，捐款給社福慈善團體，獲得小言媽媽的原諒。桃園地方法院審理後，判吳男、胡男有期徒刑2年、1年10月。2人上訴請求從輕量刑、諭知緩刑。

但高等法院認為，吳男、胡男都有了各自的家庭、孩子，卻不顧自身家庭責任及職業操守，無視嚴刑峻罰，為逞個人私慾而犯下這樣的案子，侵害小言一家的權益，危害社會風氣、公車司機的形象，有執行刑罰的必要，否則有違公平正義，將上訴駁回，維持原判。全案仍可上訴。

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