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成醫營養補給站　營養師告訴您癌症治療期間貧血與血球不足飲食調整

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▲成大醫院營養部黃亭熒營養師說，貧血與血球不足，需注意飲食調整。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院營養部黃亭熒營養師說，貧血與血球不足，需注意飲食調整。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院營養部黃亭熒營養師說，在成人化療室或病房營養衛教時，常聽到患者及家屬問到有關貧血的問題，「成醫營養補給站」，綜理出民眾常見有關貧血與飲食的問題，作提醒、建議與解惑。

「醫生說我最近有貧血，所以我都吃櫻桃、蘋果在補血。」、「營養師，我明明就很認真地在喝牛肉湯，那為什麼我還會貧血呢？」、「醫生說我的白血球不夠，那我應該怎麼辦？」，這些都是民眾常在門診提出的疑問。

成大醫院營養部黃亭熒營養師說，紅血球的生成原料除了大家熟悉的鐵以外，主要成分還有蔬果富含的葉酸，及豆魚蛋肉類與乳品類中富含的維生素B12。.吃含鐵的蔬果真的能補血嗎？黃亭熒營養師表示，蔬果的鐵為非血基質鐵，因形式與人體的血基質鐵不相同，因此吸收利用率並不好，要補血只攝取蔬果是不夠的。

那要吃什麼才能補血呢？黃亭熒營養師表示，要兼顧紅血球生成原料的鐵質、葉酸及維生素B12的補充：1、鐵質：一般會建議攝取動物性來源的食物，如豬肝、豬肉、牛肉等，但除此之外，牡蠣（蚵仔）也是高含鐵的食物喔！而吃豬肝湯、牛肉湯，務必要吃到料而非只是喝湯，因為任何湯品的營養都是在料而非湯。2、葉酸：堅果類、綠色蔬菜、全穀雜糧類、肝臟等都是葉酸的來源。3、維生素B12：主要來自於魚蛋肉類及乳品等動物性食物中。4、黃亭熒營養師特別提醒，以上的食材大多為動物性來源，腎功能不佳的人請先和營養師討論每日的食用分量。

所以只要吃動物性食物就能補血了嗎？黃亭熒營養師指出，血球的生成除了鐵質之外，也需仰賴其他的微量元素，只有主材料而少了其他的營養素，血色素也是無法生成的，所以要均衡飲食，可依照國民健康署提供的每日飲食指南建議，若想更清楚知道自己所需攝取的份數，可以和營養師討論後並進行調整。

白血球不足有什麼飲食要注意的嗎？黃亭熒營養師表示，白血球不足的患者在飲食上主要應注意的，是食品衛生的部分；因此，水果最好選擇去皮的，芭樂、棗子等亦要削皮後再食用，以避免皮上有附著細菌或微生物；習慣外食者應選擇衛生環境較佳的店家以降低感染風險；養樂多、優酪乳、益生菌、鮮奶等含有生菌的飲品，不建議飲用；若需補充乳品類，以奶粉沖泡或選擇經高溫殺菌的保久乳較為安全。

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