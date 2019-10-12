籲保持耐心和定力　陸媒：貿易戰對美國經濟傷害加大

▲中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對11日在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商，《環球時報》評論，結束貿易戰意味著取消全部加徵的關稅，這是一個「硬指標」，為了推進結束貿易戰的這一進程，需要雙方按照兩國元首之前的共識堅定前進。《新華時評》則認為，後續許多問題依然充滿不確定性，陸方要保持足夠的耐心和戰略定力。

《環球時報》12日社評指出，在這次經貿磋商舉行之前，輿論一度不太看好磋商結果。美方在談判開始前對中方搞新的施壓行動，尤其引發了國際上一波悲觀分析，「然而，談判結果顯然好於人們的預期。這是大形勢的邏輯發生作用的結果。」

社評指出，每次兩國談判取得進展時，各自國內都會出現一些批評聲音，宣稱本國這一方「吃虧」甚至「投降」了，這種聲音有一部分是幼稚的，希望無論中方還是美方，都不會受到這種聲音的干擾，雙方磋商團隊在接下來的一段時間裡加快談判，為兩國最終達成協議鋪平道路，無論前方是什麼，中國都不會是無奈的隨波逐流者。

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

《新華國際時評》11日指出，本輪磋商朝著解決問題方向取得理性務實的進展，符合兩國人民和國際社會的期待，有助於防止經貿摩擦升級和擴散。

評論表示，陸方的「耐心」和「定力」來自「中國經濟一如既往的穩健和韌性」，以及「堅決反對貿易戰」和「以磋商與合作解決問題」的立場一以貫之，一連串經濟數據也證實，貿易戰對美國經濟、企業和民眾的傷害正在加大，美國各界希望早日結束貿易戰的意願越來越強烈，為推動雙方朝著解決問題的正確方向相向而行夯實民意基礎。

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